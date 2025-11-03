2025-11-03 11:42:36
Φωτογραφία για Υπουργείο Υγείας: Σκέψεις για επιπλέον 30 εκατομμύρια ευρώ στο νοσοκομειακό φάρμακο
Φτάνουν; Η ιστορία και η πορεία των επιστροφών έχει αποδείξει πως όχι.

Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Αυτή τη τακτική θα ακολουθήσει το υπουργείο Υγείας στην συνάντηση που έχει κλειδώσει με τις φαρμακοβιομηχανίες μετά την κρούση των τελευταίων για την ανεξέλεγκτη πορεία του clawback στο νοσοκομειακό φάρμακο και το 2024 παρά τις διαβεβαιώσεις της Πολιτείας για αναστροφή πορείας και για σταδιακή αποκλιμάκωση του από τα επίπεδα του 2023.

Οι προβλέψεις λένε ότι το clawback στο νοσοκομειακό φάρμακο το 2024 θα είναι κοντά στο 76%, ενώ πριν μερικούς μήνες το υπουργείο υποστήριζε ότι θα κατάφερνε να το ρίξει στο 69% και κάτω. Η βιομηχανία μιλάει αποκλειστικά για τα φάρμακα άνω των 30 ευρώ, ενώ το υπουργείο για τις επιπτώσεις στο σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης. Μήλα με πορτοκάλια οι συγκρίσεις και ο καθένας τραβάει στη μεριά του.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Επιστολή ΠΦΣ προς GSK: Να δεχτείτε άμεσα τις επιστροφές των αδιάθετων ποσοτήτων Fluarix Tetra
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επιστολή ΠΦΣ προς GSK: Να δεχτείτε άμεσα τις επιστροφές των αδιάθετων ποσοτήτων Fluarix Tetra
Προσωρινή διακοπή αποστολής τιμολογίων στη ΓΓΠΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Προσωρινή διακοπή αποστολής τιμολογίων στη ΓΓΠΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
STAR: Σε δεύτερες σκέψεις το κανάλι...
STAR: Σε δεύτερες σκέψεις το κανάλι...
Νέα προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου θέτει το ΣτΕ στο Υπουργείο Παιδείας για το εναλλακτικό μάθημα
Νέα προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου θέτει το ΣτΕ στο Υπουργείο Παιδείας για το εναλλακτικό μάθημα
Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
Στα όριά του ο Οδοντωτός - Μείωση των δρομολογίων μετά τους εγκλωβισμούς- Το υπουργείο εξετάζει σήραγγες και συντήρηση
Στα όριά του ο Οδοντωτός - Μείωση των δρομολογίων μετά τους εγκλωβισμούς- Το υπουργείο εξετάζει σήραγγες και συντήρηση
Μ. Πλειώνης. Λίγες σκέψεις περί Αστρολογίας και ψευδοεπιστήμης
Μ. Πλειώνης. Λίγες σκέψεις περί Αστρολογίας και ψευδοεπιστήμης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Έκανα απλώς τη δουλειά μου», λέει ο μηχανοδηγός τρένου που βοήθησε να σωθούν ζωές στις επιθέσεις με μαχαίρι στο Χάντινγκτον
«Έκανα απλώς τη δουλειά μου», λέει ο μηχανοδηγός τρένου που βοήθησε να σωθούν ζωές στις επιθέσεις με μαχαίρι στο Χάντινγκτον
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΩΤΙΑ
ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΩΤΙΑ
Συντάξεις: Αναδρομικά έως 13.784 ευρώ για κύριες συντάξεις - Οι 3+1 κατηγορίες δικαιούχων συνταξιούχων και οι πίνακες με τα ποσά
Συντάξεις: Αναδρομικά έως 13.784 ευρώ για κύριες συντάξεις - Οι 3+1 κατηγορίες δικαιούχων συνταξιούχων και οι πίνακες με τα ποσά
Το μαγνήσιο ξυπνά κρυμμένα βακτήρια του εντερικού συστήματος που προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου!
Το μαγνήσιο ξυπνά κρυμμένα βακτήρια του εντερικού συστήματος που προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου!