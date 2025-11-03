2025-11-03 11:42:36

Φτάνουν; Η ιστορία και η πορεία των επιστροφών έχει αποδείξει πως όχι.



Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Αυτή τη τακτική θα ακολουθήσει το υπουργείο Υγείας στην συνάντηση που έχει κλειδώσει με τις φαρμακοβιομηχανίες μετά την κρούση των τελευταίων για την ανεξέλεγκτη πορεία του clawback στο νοσοκομειακό φάρμακο και το 2024 παρά τις διαβεβαιώσεις της Πολιτείας για αναστροφή πορείας και για σταδιακή αποκλιμάκωση του από τα επίπεδα του 2023.



Οι προβλέψεις λένε ότι το clawback στο νοσοκομειακό φάρμακο το 2024 θα είναι κοντά στο 76%, ενώ πριν μερικούς μήνες το υπουργείο υποστήριζε ότι θα κατάφερνε να το ρίξει στο 69% και κάτω. Η βιομηχανία μιλάει αποκλειστικά για τα φάρμακα άνω των 30 ευρώ, ενώ το υπουργείο για τις επιπτώσεις στο σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης. Μήλα με πορτοκάλια οι συγκρίσεις και ο καθένας τραβάει στη μεριά του.



