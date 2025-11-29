ximeronews

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, των φορέων εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών Enterprise Greece, Export Credit Greece και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας υπεγράφη σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2023. Το νέο Γραφείο Εξωστρέφειας θα αποτελέσει το μόνιμο μηχανισμό διασύνδεσης και συνεργασίας της Περιφέρειας με τις δομές του Υπουργείου Εξωτερικών......Διαβάστε Περισσότερα...