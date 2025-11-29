2025-11-29 08:20:49
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, των φορέων εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών Enterprise Greece, Export Credit Greece και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας υπεγράφη σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2023. Το νέο Γραφείο Εξωστρέφειας θα αποτελέσει το μόνιμο μηχανισμό διασύνδεσης και συνεργασίας της Περιφέρειας με τις δομές του Υπουργείου Εξωτερικών......
Dark web: ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ, ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET
Dark web: ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ, ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET
Σύλλογος Γυναικών Αστακού: αιμοδοσία 1 Δεκεμβρίου 2025 στον Αστακό
Σύλλογος Γυναικών Αστακού: αιμοδοσία 1 Δεκεμβρίου 2025 στον Αστακό
