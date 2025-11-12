2025-11-12 19:53:57
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Γ΄ Φάση: Με 229 κενά Θεολόγων, το Υπουργείο προσέλαβε 17 Θεολόγους!!!

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων διαμαρτύρεται έντονα και καταγγέλλει την προκλητική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας,  ως προς τη σκανδαλώδη αδικία που σημειώθηκε στον κλάδο μας τόσο στις προηγούμενες όσο και στη Γ’ φάση προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις σημερινές προσλήψεις Αναπληρωτών, από τα (229) καταγεγραμμένα κενά Θεολόγων στα σχολεία όλης της χώρας, το Υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη μόλις (17) Θεολόγων Αναπληρωτών.

Η απόφαση αυτή αποτελεί προσβολή προς τον κλάδο ΠΕΟ1 Θεολόγων, ένδειξη υποτίμησης του Μαθήματός μας και περιφρόνηση προς τους/τις μαθητές/τριες, που παραμένουν χωρίς Θεολόγο για το Μάθημα των Θρησκευτικών.

          Το Μάθημα των Θρησκευτικών, συμβάλλει, όχι μόνο στη γνώση και βίωση της ορθόδοξης παραδόσεώς μας αλλά και στην γενικότερη πνευματική και πολιτισμική ανάπτυξη των νέων μας.

          Οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των νέων, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα πνευματικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά μέσα, για την αγωγή και την αλλαγή της συμπεριφοράς τους.

Ενώ, όμως, είναι γνωστό σε όλους ότι τον τελευταίο καιρό όλο και πιο πολύ διογκώνεται επικίνδυνα το φαινόμενο της  παραβατικότητας, της βίας και της επιθετικότητας των νέων μας, παρατηρούμε, με ιδιαίτερη αγωνία και ανησυχία, να υπάρχει στο Υπουργείο μας μια απροθυμία στην πρόσληψη Θεολόγων, οι οποίοι είναι έτοιμοι να  δώσουν στους/στις μαθητές/τριες τις αναγκαίες γνώσεις και αρχές για την καλλιέργεια ηθικοκοινωνικών  προτύπων, αρετών και αρχών, που μπορούν να επιδράσουν στον ψυχικό τους κόσμο, με στόχο τη σταδιακή αλλαγή της συμπεριφοράς τους.

           Έτσι, είμαστε αναγκασμένοι από τη στάση του Υπουργείου Παιδείας, να  θεωρήσουμε ότι τα ακάλυπτα κενά  των Θεολόγων στα σχολεία δεν αποτελούν  ένα   “τεχνικό λάθος”,  αλλά μια  πολιτική επιλογή απαξίωσης του μαθήματος των Θρησκευτικών, παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης όλων των μαθητών αποτελεί συνταγματική επιταγή.

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε:

Τερματισμό της απαξίωσης του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Διαφάνεια και δημοσιοποίηση των πραγματικών κενών Θεολόγων.

Άμεση συμπληρωματική φάση προσλήψεων, για να καλυφθούν όλα τα υπαρκτά κενά Θεολόγων.

Ισότιμη μεταχείριση του κλάδου ΠΕ01 με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Από το ΔΣ της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων

 

