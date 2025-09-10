Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ράντκο Παούνοφ για την εφημερίδα «24 Chasa» μίλησε για τις δυσκολίες που υπάρχουν στο να χτιστεί νέος ναός ή στο να αποκαταστασθεί. Ακόμη, ιδιαίτερη μνεία έκανε στην εκπαιδευτική αποστολή της Εκκλησίας, και κυρίως στο πόσο σημαντικό είναι να διδάσκεται το μάθημα των Θρησκευτικών με τίτλο «Ορθοδοξία», και στο τι κινδύνους για τη νεολαία ενέχει το μάθημα «Αρετές».

Αρχικά ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε το πόσο δύσκολο είναι να χτιστεί νέος ναός: “Δεν ξέρω αν σας έχει κάνει εντύπωση, αλλά το πρώτο πράγμα που βλέπει κάθε ταξιδιώτης όταν διασχίζει τα σύνορα στο Καπιτάν Αντρέεβο και μπαίνει στην Τουρκία είναι ένας εντυπωσιακός μουσουλμανικός ναός. Στο δρόμο της επιστροφής, το πρώτο πράγμα που βλέπει ο ταξιδιώτης μπαίνοντας στη Βουλγαρία είναι ένα καζίνο. Αυτά αυτοπροσδιορίζουν τις χώρες. Καταλαβαίνετε πώς αυτοπροσδιοριζόμαστε, σωστά; Δεν μπορεί να υπάρχει μια ορθόδοξη εκκλησία στην είσοδο της Βουλγαρίας και ένα καζίνο ένα χιλιόμετρο μακριά;”.

“Σε αντίθεση με τους γείτονές μας, εμείς δεν κοιτάμε το μέλλον. Είμαστε στο «εδώ και τώρα». Αυτό που ενσταλάζεται στους συμπατριώτες μας -μεταξύ άλλων και μέσω των μέσων ενημέρωσης- είναι ότι ένα άτομο ζει πλήρως όταν μπορεί να πάρει ένα γρήγορο δάνειο και να τα φάει σε ένα εστιατόριο ή να τα στοιχηματίσει σε ένα καζίνο. Υπό αυτή την έννοια, είναι κατανοητό γιατί η σύγχρονη εμφάνιση των πόλεών μας δεν καθορίζεται από ναούς, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη και όπως ήταν παλιά στη χώρα μας, αλλά από καζίνο, εστιατόρια και τράπεζες”, δήλωσε.

“Ως αντίβαρο στο εμπορικό πνεύμα της εποχής, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν χτιστεί και ανακαινιστεί στη χώρα μας τόσες εκκλησίες όσες και στο Τρίτο Βουλγαρικό Βασίλειο. Υπάρχει ένα κίνημα για επιστροφή στο πνευματικό, στην παράδοση και σε αναζήτηση βιώσιμων, σταθερών αξιών. Η πιο βιώσιμη και σταθερή αξία είναι ότι εδώ και 1160 χρόνια είμαστε ένας ορθόδοξος χριστιανικός λαός και το διακριτικό γνώρισμα του κράτους μας είναι ότι είναι ορθόδοξο χριστιανικό”, τόνισε.

“Δόξα τω Θεώ που τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε πολιτικούς που το γνωρίζουν αυτό και υποστηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο την Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία στην ψυχοσωτήρια και ιστορική της αποστολή, μεταξύ άλλων μέσω της γενναιόδωρης υποστήριξης για την κατασκευή νέων εκκλησιών και τη διατήρηση των ναών και των μοναστηριών που έχτισαν οι πρόγονοί μας. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει σχεδόν καμία περίπτωση ανακατασκευής ή αποκατάστασης εκκλησίας στην οποία να μην έχουμε συναντήσει αντίσταση σε διάφορα επίπεδα. Όσο πιο σημαντικό είναι το έργο, τόσο πιο σφοδρή είναι η αντίσταση. Μπορώ μόνο να αναφέρω τις προσπάθειες παρεμπόδισης της κατασκευής της νέας εκκλησίας Αγίων Αρχαγγέλων στη Φιλιππούπολη, οι οποίες ξεπεράστηκαν μόνο χάρη στην επιμονή και στη θέληση του πρώην δημάρχου, κ. Ζντράβκο Ντιμιτρόφ. Σήμερα, ακόμη και οι αντίπαλοί μας βλέπουν ότι αυτή η μικρή εκκλησία έχει γίνει έμβλημα της πόλης και ελπίζω ότι θα μας εμπιστευτούν περισσότερο στο μέλλον“, επεσήμανε.

Εκπαιδευτική αποστολή της Εκκλησίας

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο μάθημα των Θρησκευτικών: “Επί χρόνια, η Ιερά Σύνοδος της εν Βουλγαρία Ορθοδόξου Εκκλησίας απευθύνει έκκληση στα σχολεία να καταστήσουν υποχρεωτικό το μάθημα «Θρησκεία – Ορθοδοξία». Διοργανώσαμε πορείες, συλλέξαμε υπογραφές. […]Επιμείναμε επειδή πιστεύουμε και γνωρίζουμε πόσο χρήσιμο είναι αυτό για τα παιδιά, για την κοινωνία και για το κράτος στο σύνολό του”.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος τόνισε υπάρχει μεγάλη αντίσταση στο χτίσιμο νέων ναών , και ότι πλέον προάγεται το μάθημα «Αρετές», ενώ το μάθημα «Ορθοδοξία» σχεδόν δεν αναφέρεται.

“Η Ορθόδοξη ομολογία της χριστιανικής πίστης αντιπροσωπεύει ένα πλήρες, ενιαίο σύστημα που περιλαμβάνει τη γνώση των θεμελιωδών αρχών της πίστης μας και της αξιακής της βάσης, των κανόνων από τους οποίους καθοδηγείται ο Ορθόδοξος άνθρωπος στην προσωπική, οικογενειακή και δημόσια ζωή του, καθώς και τη σημασία της συμμετοχής στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.

Οι πρόγονοί μας, που έχτισαν τη σύγχρονη Βουλγαρία, εκπαιδεύτηκαν και ανατράφηκαν με αυτόν τον τρόπο. Αν το βουλγαρικό έθνος έχει δείξει θέληση και πνεύμα στην ιστορία του, είναι επειδή διαπνέεται από μία θέληση και ένα πνεύμα, που ήταν η Ορθόδοξη θέληση και το Άγιο Πνεύμα.

Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα είναι το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα «Αρετές», αλλά αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι θα είναι μια συλλογή στοιχείων από διαφορετικές θρησκείες: τον Χριστιανισμό γενικά, λίγο το Ισλάμ, λίγο τον Βουδισμό, κάποια άλλη παγανιστική λατρεία, και ίσως γιόγκα και γιατί όχι χορούς ιθαγενών Αμερικανών.

Αν αυτό το μάθημα πρόκειται να διδάσκεται έτσι, μπορώ να πω από τώρα ότι δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Επειδή σε κάθε παιδί θα προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε αμέτρητες εναλλακτικές λύσεις που θα παρουσιάζονται ως ισοδύναμες, δηλαδή θα του δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσει το δικό του θρησκευτικό σύστημα, όπως ακριβώς δημιουργεί μια λίστα αναπαραγωγής στο YouTube. […] Αυτό το μάθημα, αν οργανωθεί και διδαχθεί με τέτοιο τρόπο, θα είναι το τελικό βήμα προς την περαιτέρω διχόνοια της βουλγαρικής κοινωνίας και τη μεταμόρφωσή της σε ατομικοποιημένα άτομα που δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους, χωρίς κάποιο συνδετικό στοιχείο.

Το μάθημα «Αρετές» μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά μέσω αυτού μπορεί να προκληθεί ένα βαρύ πλήγμα στην Ορθόδοξη πίστη, το οποίο οι κομμουνιστές δεν μπόρεσαν να επιφέρουν. Κάναμε πορείες για το θέμα. Ο Θεός να μας βοηθήσει!”, είπε χαρακτηριστικά.

ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR

thriskeftika