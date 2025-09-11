2025-09-11 10:21:17

Χειρόφρενο τράβηξαν σήμερα οι μηχανοδηγοί, λόγω της 24ωρης απεργίας που κηρύχθηκε από την Πανελλήνια Ένωσης Προσωπικός Έλξης.Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΑθήναΘεσσαλονίκη50, sidirodromikanea

