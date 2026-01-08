2026-01-08 11:49:46
Φωτογραφία για Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια στα τρένα από Λάρισα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Με το μπλακ άουτ που θα δημιουργηθεί το επόμενο 48ωρο στους δρόμους μετά την απόφαση των αγροτών για αποκλεισμό τους σε εθνική οδό και παρακαμπτήριους από σήμερα το πρωί τις Πέμπτης, έχει δημιουργηθεί πανικός σε ταξιδιώτες που θέλουν να μετάβουν προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη από τη Λάρισα.onlarissa.grΉδη από χθες Τετάρτη τα εισιτήρια του ΟΣΕ για τις αμαξοστοιχίες, έχουν μετατραπεί σε …μαγικά χαρτάκια sidirodromikanea
ΠΦΣ: Ενημέρωση πλατφόρμας ΚΑΕΦ
ΠΦΣ: Ενημέρωση πλατφόρμας ΚΑΕΦ
Ταξίδεψα με δύο από τα πιο πολυτελή τρένα της Ευρώπης - Δείτε πώς ήταν στην πραγματικότητα
Ταξίδεψα με δύο από τα πιο πολυτελή τρένα της Ευρώπης - Δείτε πώς ήταν στην πραγματικότητα
