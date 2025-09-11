2025-09-11 10:39:45

Το GNTM επιστρέφει ανανεωμένο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, μέσα από το STAR.



Στην παρουσίαση και την κριτική επιτροπή θα δούμε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ στο πλευρό της θα βρίσκονται ο Λάκης Γαβαλάς, ο Έντι Γαβριηλίδης και ο Άγγελος Μπράτης.



Τη δημιουργική καθοδήγηση του διαγωνισμού, που φέτος θα φιλοξενεί τόσο αγόρια όσο και κορίτσια, αναλαμβάνει η Ζενεβιέβ Μαζαρί.



Κυκλοφόρησε ήδη το νέο τρέιλερ της σεζόν – δείτε το εδώ:



