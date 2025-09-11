2025-09-11 10:39:45
Φωτογραφία για Το GNTM επιστρέφει ανανεωμένο με νέα κριτική επιτροπή και παρουσιάστρια... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το GNTM επιστρέφει ανανεωμένο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, μέσα από το STAR.

Στην παρουσίαση και την κριτική επιτροπή θα δούμε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ στο πλευρό της θα βρίσκονται ο Λάκης Γαβαλάς, ο Έντι Γαβριηλίδης και ο Άγγελος Μπράτης.

Τη δημιουργική καθοδήγηση του διαγωνισμού, που φέτος θα φιλοξενεί τόσο αγόρια όσο και κορίτσια, αναλαμβάνει η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Κυκλοφόρησε ήδη το νέο τρέιλερ της σεζόν – δείτε το εδώ:

Πηγή: tvnea.com
