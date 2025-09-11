2025-09-11 08:11:44
Φωτογραφία για Η Apple ΘΕΛΕΙ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ AI ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ OpenAI και Perplexity

 



Το νέο εργαλείο της Apple θα ενσωματωθεί αρχικά στη Siri, μετατρέποντάς την από απλή φωνητική βοηθό σε προηγμένη «μηχανή απαντήσεων»



Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για αναζήτηση στο διαδίκτυο σχεδιάζει να λανσάρει η Apple την άνοιξη του 2026, με την κωδική ονομασία «World Knowledge Answers».



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το εργαλείο θα ενσωματωθεί αρχικά στη Siri, μετατρέποντάς την από απλή φωνητική βοηθό σε προηγμένη «μηχανή απαντήσεων», που θα αντλεί πληροφορίες από όλο το διαδίκτυο, όπως κάνει το ChatGPT και οι AI λειτουργίες της Google.

Αυτή η νέα εμπειρία αναζήτησης που θα φέρει η Apple θα συνδυάζει κείμενο, εικόνες, βίντεο και τοπικές πληροφορίες και θα προσφέρει συμπυκνωμένα και πιο ακριβή αποτελέσματα μέσω τεχνολογίας μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs).



Το νέο σύστημα της Siri θα περιλαμβάνει 3 βασικά στοιχεία:

έναν «σχεδιαστή» (planner) που θα αναλάβει τις φωνητικές εντολέςένα σύστημα αναζήτησης που θα ψάχνει στο διαδίκτυο και στα προσωπικά δεδομένα της συσκευήςκαι έναν «συνοψιστή» που θα κατανέμει την πληροφορία με συνοπτικό τρόπο

Η Apple συνεργάζεται με την Google για να δοκιμάσει το προσαρμοσμένο AI μοντέλο Gemini, ενώ παράλληλα αξιολογεί και λύσεις από άλλες εταιρείες όπως η Anthropic.

Η αναβαθμισμένη Siri θα επιτρέπει καλύτερη αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο της οθόνης και θα έχει μεγαλύτερη ικανότητα να εντοπίζει προσωπικά στοιχεία για εξατομικευμένες απαντήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρά μέτρα ιδιωτικότητας με επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων επί της συσκευής. Η νέα έκδοση της Siri θα συνοδεύεται από ανασχεδιασμό του περιβάλλοντος και προσθήκες σε τομείς όπως η υγεία και η ευεξία, με πιθανό μοντέλο συνδρομής.



Η ανακοίνωση και η διάθεση αυτής της αναβάθμισης αναμένεται με την έκδοση iOS 26.4, γύρω στον Μάρτιο του 2026, ενώ το νέο μοντέλο Siri αποτελεί σημαντική προσπάθεια της Apple να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η OpenAI, η Google και η Perplexity στον χώρο της AI αναζήτησης.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Every kid needs a champion | Rita Pierson | TED
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Every kid needs a champion | Rita Pierson | TED
Το «ROUK ZOUK» σε νέα ώρα και νέα παιχνίδια...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «ROUK ZOUK» σε νέα ώρα και νέα παιχνίδια...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Apple ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΝΕΑ iPhone ΑΠΌ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΧ ΩΣ ΤΟ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟ AIR
Η Apple ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΝΕΑ iPhone ΑΠΌ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΧ ΩΣ ΤΟ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟ AIR
Η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε με τον τρόπο της στις φήμες χωρισμού...
Η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε με τον τρόπο της στις φήμες χωρισμού...
Ψηφιακό άλμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Με φωνητικές εντολές η αναζήτηση φαρμάκων και υπηρεσιών για όλους
Ψηφιακό άλμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Με φωνητικές εντολές η αναζήτηση φαρμάκων και υπηρεσιών για όλους
ΑΡΧΙΣΑΝ ΜΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ OpenAI – Το ChatGPT ΚΑΙ Η Τ.Ν. ΛΌΓΩ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΦΗΒΟΥ
ΑΡΧΙΣΑΝ ΜΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ OpenAI – Το ChatGPT ΚΑΙ Η Τ.Ν. ΛΌΓΩ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΦΗΒΟΥ
Windows 11: ΠΑΚΕΤΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΟΘΟΝΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΤΟ Copilot
Windows 11: ΠΑΚΕΤΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΟΘΟΝΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΤΟ Copilot
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Αυξήθηκαν οι αιτήσεις εξόδου, μειώθηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις
Συντάξεις: Αυξήθηκαν οι αιτήσεις εξόδου, μειώθηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις
Τριάντα τραυματίες στον Πειραιά - Τραμ έπεσε πάνω σε λεωφορείο που αποβίβαζε επιβάτες
Τριάντα τραυματίες στον Πειραιά - Τραμ έπεσε πάνω σε λεωφορείο που αποβίβαζε επιβάτες
Έκρηξη σε τρένο που μετέφερε LPG στο Βίλνιους της Λιθουανίας - Tα πρώτα σενάρια
Έκρηξη σε τρένο που μετέφερε LPG στο Βίλνιους της Λιθουανίας - Tα πρώτα σενάρια
Αίτημα της ΔΙΣ προς το Υπουργείο Παιδείας για προσθήκη Θρησκευτικών και Αρχαίων στο διεθνές απολυτήριο International Baccalaureate
Αίτημα της ΔΙΣ προς το Υπουργείο Παιδείας για προσθήκη Θρησκευτικών και Αρχαίων στο διεθνές απολυτήριο International Baccalaureate
Φιλιππουπόλεως Νικόλαος: Έκκληση να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Βουλγαρίας
Φιλιππουπόλεως Νικόλαος: Έκκληση να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Βουλγαρίας