Το νέο εργαλείο της Apple θα ενσωματωθεί αρχικά στη Siri, μετατρέποντάς την από απλή φωνητική βοηθό σε προηγμένη «μηχανή απαντήσεων»

Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για αναζήτηση στο διαδίκτυο σχεδιάζει να λανσάρει η Apple την άνοιξη του 2026, με την κωδική ονομασία «World Knowledge Answers».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το εργαλείο θα ενσωματωθεί αρχικά στη Siri, μετατρέποντάς την από απλή φωνητική βοηθό σε προηγμένη «μηχανή απαντήσεων», που θα αντλεί πληροφορίες από όλο το διαδίκτυο, όπως κάνει το ChatGPT και οι AI λειτουργίες της Google.

Αυτή η νέα εμπειρία αναζήτησης που θα φέρει η Apple θα συνδυάζει κείμενο, εικόνες, βίντεο και τοπικές πληροφορίες και θα προσφέρει συμπυκνωμένα και πιο ακριβή αποτελέσματα μέσω τεχνολογίας μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs).

Το νέο σύστημα της Siri θα περιλαμβάνει 3 βασικά στοιχεία:

έναν «σχεδιαστή» (planner) που θα αναλάβει τις φωνητικές εντολέςένα σύστημα αναζήτησης που θα ψάχνει στο διαδίκτυο και στα προσωπικά δεδομένα της συσκευήςκαι έναν «συνοψιστή» που θα κατανέμει την πληροφορία με συνοπτικό τρόπο

Η Apple συνεργάζεται με την Google για να δοκιμάσει το προσαρμοσμένο AI μοντέλο Gemini, ενώ παράλληλα αξιολογεί και λύσεις από άλλες εταιρείες όπως η Anthropic.

Η αναβαθμισμένη Siri θα επιτρέπει καλύτερη αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο της οθόνης και θα έχει μεγαλύτερη ικανότητα να εντοπίζει προσωπικά στοιχεία για εξατομικευμένες απαντήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρά μέτρα ιδιωτικότητας με επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων επί της συσκευής. Η νέα έκδοση της Siri θα συνοδεύεται από ανασχεδιασμό του περιβάλλοντος και προσθήκες σε τομείς όπως η υγεία και η ευεξία, με πιθανό μοντέλο συνδρομής.

Η ανακοίνωση και η διάθεση αυτής της αναβάθμισης αναμένεται με την έκδοση iOS 26.4, γύρω στον Μάρτιο του 2026, ενώ το νέο μοντέλο Siri αποτελεί σημαντική προσπάθεια της Apple να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η OpenAI, η Google και η Perplexity στον χώρο της AI αναζήτησης.

