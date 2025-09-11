2025-09-11 07:05:15

Αυξημένη είναι η ροή των νέων συνταξιοδοτήσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς οι αιτήσεις, με πρώτες την κατηγορία σύνταξης λόγω γήρατος, άγγιξαν τις 100.000 κα για την ακρίβεια έφτασαν στις 97.334.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΤο αντίστοιχο (πρώτο) εξάμηνο του 2024, ο ΕΦΚΑ είχε δεχτεί 99.434 αιτήσεις, που έφτασαν στις 197.228 ως το τέλος της χρονιάς. Η αυξημένη ροή που παρατηρείται και sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ