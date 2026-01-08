Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας από τη Μαδρίτη προς την Ανδαλουσία μετά από διακοπή λόγω κλοπής καλωδίου
2026-01-08 21:45:14
Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País , επικαλούμενη τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών AdifΤα τρένα υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας επιστρέφουν σιγά σιγά στα συνήθη δρομολόγιά τους μετά από κλοπή καλωδίου που παρέλυσε την υπηρεσία μεταξύ Σεβίλλης και Κόρδοβα. Λεπτομέρειες για το περιστατικό παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του σιδηροδρόμου και την υπηρεσία sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ