Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País , επικαλούμενη τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών AdifΤα τρένα υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας επιστρέφουν σιγά σιγά στα συνήθη δρομολόγιά τους μετά από κλοπή καλωδίου που παρέλυσε την υπηρεσία μεταξύ Σεβίλλης και Κόρδοβα. Λεπτομέρειες για το περιστατικό παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του σιδηροδρόμου και την υπηρεσία sidirodromikanea
