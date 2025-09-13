Η Meta ανακοίνωσε πως ξεκινάει την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης της με δεδομένα χρηστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των εφαρμογών της. Αυτές είναι φυσικά το Facebook, το Instagram και το WhatsApp. Σύμφωνα με την εταιρεία, θα κάνει χρήση των δημόσιων αναρτήσεων μας, τα σχόλιά μας και το ιστορικό συνομιλιών μας με το Meta AI. Δε θα περιλαμβάνει τις προσωπικές μας συνομιλίες με φίλους και με την οικογένειά μας. Η εταιρία ξεκαθαρίζει πως θα χρησιμοποιεί μόνο προφίλ ενήλικων για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta θα ξεκινήσει την αποστολή ειδοποιήσεων για την εκπαίδευση της AI την τρέχουσα εβδομάδα, μέσω της εφαρμογής και μέσω email. Σε αυτό θα ενσωματώνει και μια φόρμα ένστασης για όσους επιθυμούν να εξαιρεθούν

. Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε έναν τέτοιο σύνδεσμο στην πολιτική απορρήτου της , η οποία λέει σε κάποιο σημείο του άρθρου ότι, με βάση τα σχόλια των ρυθμιστών, η εταιρεία εξακολουθεί να καθυστερεί τα σχέδιά της να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε δεδομένα χρηστών της ΕΕ. Η Meta καθυστέρησε τα σχέδιά της για την Ευρώπη, όταν οι ρυθμιστικές αρχές της Ιρλανδίας της ζήτησαν να μην προχωρήσει στην εκπαίδευση των μοντέλων της με δεδομένα Ευρωπαίων.

Η Meta ισχυρίζεται πως θέλει να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη της με δεδομένα των πολιτών της Ευρώπης, ώστε να παρέχει πληροφορίες για την περιοχή που ζουν οι χρήστες της, ενώ θέλει να μπορεί να καταλάβει τα πάντα, όπως τις διαλέκτους, μέχρι και τις τοπικές συνήθειες κάθε περιοχής ή χωριού. Μαζί θέλει να μπορεί να αντιληφθεί και να ξεχωρίσει πότε κάτι είναι χιούμορ ή σαρκασμός και πότε πραγματικότητα. Η εταιρεία ισχυρίζεται πως αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για κάθε κείμενο, τη φωνή και το βίντεο που θα παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην θεωρία τουλάχιστον, η Meta θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στην χρήση των προσωπικών μας δεδομένων, σε σχέση με τους πολίτες των ΗΠΑ, που της έχει δοθεί το ελεύθερο. Η εταιρεία παραδέχθηκε πέρσι πως έχει εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη της με όλα τα κείμενα, τις φωτογραφίες και τα σχόλια που δημοσίευσαν οι χρήστες του Facebook από το 2007.

Εδώ όμως έρχεται ένα μεγάλο αλλά. Με δεδομένη την λύσσα των ΗΠΑ να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τα πάντα και τους πάντες, όπως έδειξε ο Edward Snowden to 2012, μήπως δε θα πρέπει να έχουμε καμία εμπιστοσύνη στα αμερικάνικα και γενικότερα στα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης; Προσωπικά με παραξένευσε το ότι θέλουν να μπορεί να καταλάβει τα γλωσσικά ιδιώματα κάθε περιοχής, τη στιγμή που είναι γνωστό πως Meta, Google και Apple, επιτρέπουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να έχει πρόσβαση στα δεδομένα όλων των χρηστών.

