Ανακαλύψτε πώς οι ζεστές φθινοπωρινές αποχρώσεις θα μεταμορφώσουν το σαλόνι σας

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που μας καλεί για ...επιστροφή στο σπίτι και τη δημιουργία μια ζεστής και ευχάριστης ατμόσφαιρας που είναι εύκολο να πετύχετε με μικρές και οικονομικές αλλαγές κάποιων διακοσμητικών στοιχείων σε ζεστές φθινοπωρινές αποχρώσεις.Υφάσματα που «ντύνουν» το σπίτι

Μαξιλάρια σε υφάσματα διαφορετικής υφής και απόχρωσης: Τολμήστε να συνδυάσετε ένα κεραμιδί βελούδο με μουσταρδί λινό και βαθύ πράσινο μάλλινο.

Ριχτάρια και κουβέρτες: Ένα ριχτάρι σε πορτοκαλί απόχρωση μπορεί να μεταμορφώσει τόσο έναν ουδέτερο όσο και έναν καναπέ σε σκούρο χρώμα πχ μαύρο, μπλε, βαθύ πράσινο.Styling Tip: Διπλώστε το ριχτάρι χαλαρά στην άκρη του καναπέ για πιο cozy αίσθηση.

Διακοσμητικά με χαρακτήρα

Κεριά σε αποχρώσεις του φθινοπώρου: Πορτοκαλί και κεχριμπαρένια κεριά προσθέτουν εύκολα φθινοπωρινές νότες και ζεστασιά στην ατμόσφαιρα.Φυσικά στοιχεία: Χρησιμοποιήστε φυσικές ή διακοσμητικές κολοκύθες σε κεραμιδί και βαθύ πράσινο όπως και απλές DIY Κατασκευές με φυσικά φύλλα.Βάζα & κεραμικά: Ένα πράσινο γυάλινο βάζο ή ένα κεραμικό σε μουσταρδί χρώμα θα προσθέσει μια ιδιαίτερα κομψή φθινοπωρινή νότα.

Τοίχοι & Τέχνη

Πίνακες με γήινα χρώματα: Αφίσες με αφηρημένα σχήματα σε κεραμιδί–μουσταρδί.Ταπετσαρία: Ένας τοίχος με σχέδια φύλλων σε βαθύ πράσινο δημιουργεί βάθος και ζωντάνια.Έπιπλα & Statement κομμάτια

Μια πολυθρόνα σε βαθύ πράσινο βελούδο, γκρι-καφέ ή πορτοκαλί μπορεί να μετατραπεί στο απόλυτο statement κομμάτι του χώρου.Ένα ξύλινο τραπεζάκι με μουσταρδί runner εύκολα θα μεταφέρει φθινοπωρινή ζεστασιά στην τραπεζαρία, όπως και αποσπώμενα μαξιλάρια - καλύμματα στις καρέκλες.Χρωματικοί Συνδυασμοί

Πορτοκαλί + Βαθύ Πράσινο → Ζωηρό και cozy.



Κεραμιδί + Μουσταρδί → Γήινο και κομψό.



Μουσταρδί + Γκρι → Minimal και μοντέρνο.



Βαθύ Πράσινο + Χρυσό → Chic φθινοπωρινή πολυτέλεια.

Ξεκινήστε με μικρές πινελιές. Ένα ριχτάρι, δύο μαξιλάρια και μερικά κεριά είναι αρκετά για να μεταμορφώσουν τον χώρο σας. Οι ζεστές αποχρώσεις δεν χρειάζεται να κυριαρχούν· αρκεί να υπάρχουν σε ισορροπία, ανάλογα με τις αποχρώσεις των κεντρικών στοιχείων του χώρου.





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.com/soulouposeto