Η Άρνηση της Meta και του Adam Mosseri

Ο Adam Mosseri, επικεφαλής του Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο "καταρρίπτοντας μύθους" στο οποίο αρνείται κατηγορηματικά την επίμονη φήμη ότι η Meta παρακολουθεί τις συνομιλίες των χρηστών μέσω του μικροφώνου των συσκευών.

Δήλωση Mosseri: "Ορκίζομαι, δεν παρακολουθούμε το μικρόφωνό σας" και "Δεν χρησιμοποιούμε το μικρόφωνο του τηλεφώνου για να σας κρυφακούσουμε".

Λόγοι Άρνησης: Ισχυρίζεται ότι η παρακολούθηση μέσω του μικροφώνου "θα ήταν μια κατάφωρη παραβίαση της ιδιωτικότητας" και επιπλέον θα εξαντλούσε την μπαταρία του τηλεφώνου.

Προηγούμενες Αρνήσεις:

2016: Η εταιρεία (τότε Facebook) δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί το μικρόφωνο για ενημέρωση των διαφημίσεων ή αλλαγή του News Feed.

2018: Ο διευθύνων σύμβουλος Mark Zuckerberg απάντησε με ένα άμεσο "όχι" σε σχετική ερώτηση στη Γερουσία.

Έγγραφο Υποστήριξης Meta: Η εταιρεία δηλώνει "Όχι. Δεν χρησιμοποιούμε το μικρόφωνό σας εκτός αν μας έχετε δώσει άδεια, και ακόμα και τότε, το χρησιμοποιούμε μόνο όταν χρησιμοποιείτε ενεργά μια λειτουργία που απαιτεί το μικρόφωνο".

Οι Πιθανές Εξηγήσεις για την «Τρομακτική» Ακρίβεια των Διαφημίσεων

Ο Mosseri προσφέρει εξηγήσεις για το γιατί οι χρήστες μπορεί να βλέπουν διαφημίσεις για πράγματα που μόλις συζήτησαν, δημιουργώντας την αντίληψη της παρακολούθησης:

Προηγούμενες Ενέργειες του Χρήστη: Ο χρήστης μπορεί να είχε πατήσει σε κάτι σχετικό ή να είχε ψάξει για το προϊόν διαδικτυακά (ίσως πριν από τη συζήτηση).

Δεδομένα από Διαφημιστές: Η Meta συνεργάζεται με διαφημιστές που μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με το ποιος επισκέπτεται τον ιστότοπό τους.

Κοινά Ενδιαφέροντα / Φίλοι: Η Meta προβάλλει διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα των φίλων των χρηστών και ατόμων με παρόμοια ενδιαφέροντα. Ως εκ τούτου, μπορεί κάποιος να συζητούσε για ένα προϊόν με ένα άτομο που είχε ήδη αναζητήσει το συγκεκριμένο προϊόν.

Υποσυνείδητη Έκθεση: Ο χρήστης μπορεί να είχε δει τη διαφήμιση πριν τη συζήτηση, αλλά να μην το συνειδητοποίησε. Όπως εξηγεί ο Mosseri, περνάμε γρήγορα τις διαφημίσεις και μερικές φορές τις "εσωτερικεύουμε" υποσυνείδητα, επηρεάζοντας αυτό για το οποίο μιλάμε αργότερα.

Σχετική Ανακοίνωση

Το βίντεο του Mosseri δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η Meta ανακοίνωσε ότι σύντομα θα χρησιμοποιεί τις συνομιλίες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που προβάλλει στους χρήστες.

