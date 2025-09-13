2025-09-13 07:59:39
Λάρισα: Τη Δευτέρα η συνέχεια της δίκης για το θανατηφόρο τροχαίο στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας
Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι δύο εκ των κατηγορουμένων

Συνεχίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη που αφορά στο θανατηφόρο τροχαίο στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας, όταν ΙΧ παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 34χρονου Λαρισαίου, με τη διαδικασία να διακόπτεται για την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Ειρήνη Παπουτσή
larissapress.gr
Συντάξεις: Τα νέα ποσά εφάπαξ σε 37 Ταμεία - Που αυξήθηκαν [αναλυτικοί πίνακες]
Συντάξεις: Τα νέα ποσά εφάπαξ σε 37 Ταμεία - Που αυξήθηκαν [αναλυτικοί πίνακες]
Η Βουλγαρία στην καρδιά του νέου διαδρόμου της ΕΕ που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία - Καθοριστικός ο ρόλος του σιδηροδρόμου
Η Βουλγαρία στην καρδιά του νέου διαδρόμου της ΕΕ που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία - Καθοριστικός ο ρόλος του σιδηροδρόμου
Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των τρένων θα τεθούν σε ισχύ από Δευτέρα
H «Μεγάλη Εικόνα» εκτάκτως τη Δευτέρα στο MEGA
Τι γνωρίζουμε για το θανατηφόρο τροχαίο με το τελεφερίκ (τραμ) στη Λισαβόνα
Ο Συμβολισμός του Τρένου του Κιμ Γιονγκ Ουν: Ασφάλεια, Συνέχεια και Ηγεσία
Φθινοπωρινή Διακόσμηση για Σαλόνι-Καθιστικό. Προτάσεις και Ιδέες με Ζεστές Αποχρώσεις
Ετοιμάζω ρόφημα με αποξηραμένα φύλλα φραουλιάς!
Κυρ. Μητσοτάκης: Στο μετρό του Συντάγματος ενόψει της 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα
Οι πιο πολύχρωμες γειτονιές του κόσμου
Αστυνομικός Μετατρέπει Παλιό Βαγόνι Τρένου σε «Νοσοκομείο με Ρόδες» για να Φέρει την Υγειονομική Περίθαλψη στην Απομακρυσμένη Ινδία!