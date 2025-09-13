2025-09-13 07:59:39

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι δύο εκ των κατηγορουμένωνΣυνεχίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη που αφορά στο θανατηφόρο τροχαίο στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας, όταν ΙΧ παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 34χρονου Λαρισαίου, με τη διαδικασία να διακόπτεται για την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.Ειρήνη Παπουτσήlarissapress.grΚατηγορίες

