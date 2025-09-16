Γερμανία: Η Nokia αναπτύσσει το πρώτο σιδηροδρομικό δίκτυο 5G στον κόσμο για έξυπνες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις
2025-09-16 17:35:35
Το νέο σιδηροδρομικό δίκτυο υπόσχεται ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών και πιο έξυπνη συντήρηση.Τρένο που κινείται σε δοκιμαστική γραμμή της Deutsche BahnΗ Nokia και η Deutsche Bahn (DB) ανακοίνωσαν στις 15 Σεπτεμβρίου ότι ενεργοποίησαν το πρώτο εμπορικό σιδηροδρομικό δίκτυο 5G στα 1900 MHz (n101) με αυτόνομο (SA) πυρήνα 5G.interestingengineering.comΤο σύστημα συνδυάζει ραδιόφωνα Nokia AirScale και
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ