Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Buongiorno στο Mega πραγματοποιήθηκε χθες, με τη Φαίη Σκορδά να δίνει ξανά τον τόνο μιας εκπομπής που πέρσι κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και να εδραιώσει τη θέση της στη ζώνη του πρωινού. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε ανανεωμένη, με το γνώριμο χαμόγελο και την αμεσότητά της, στοιχεία που εξακολουθούν να λειτουργούν ως το βασικό «όπλο» της εκπομπής.

Στο πλευρό της, όπως πάντα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Με την εμπειρία, την αμεσότητα αλλά και την αιχμηρή του γλώσσα, παραμένει ο δεύτερος πυλώνας της εκπομπής και το πρόσωπο που μπορεί να «σπάσει» τη ρουτίνα της πρωινής ψυχαγωγίας με απρόβλεπτα σχόλια.

Η μεγάλη αλλαγή φέτος είναι το πολυπληθές πάνελ. Αν και η πρόθεση ήταν να εμπλουτιστεί η συζήτηση με περισσότερες φωνές, το αποτέλεσμα κινδυνεύει να αποδυναμώσει την ίδια τη ροή. Όταν έξι και επτά πρόσωπα μοιράζονται το ίδιο τραπέζι, είναι σχεδόν αδύνατον να έχουν όλοι ουσιαστικό χρόνο λόγου. Η εικόνα γεμίζει, αλλά ο θεατής ενίοτε χάνει την αίσθηση συνοχής.

Το περιεχόμενο της εκπομπής παραμένει σταθερό: ανάλαφρη θεματολογία, lifestyle παρεμβάσεις, κοινωνικά σχόλια και η χημεία Σκορδά–Μικρούτσικου στο επίκεντρο. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα θα είναι να αποφύγει την παγίδα της επανάληψης. Το κοινό θέλει την ασφάλεια του γνώριμου, αλλά παράλληλα αναζητά εκπλήξεις και εξέλιξη.

Συνολικά, το Buongiorno επέστρεψε στο ίδιο κλίμα που το έκανε επιτυχημένο, προσθέτοντας όμως μια «υπερβολή» στο πάνελ που ίσως αποδειχθεί τροχοπέδη. Η παρουσία της Σκορδά και η αστείρευτη ενέργεια του Μικρούτσικου δίνουν σιγουριά στο Mega, ωστόσο η παραγωγή οφείλει να βρει καλύτερη ισορροπία για να μην χαθεί η δυναμική της ομάδας...



