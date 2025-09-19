Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Stavros Niarchos Foundation Cultural Center.Τα λέμε αύριο στο Νιάρχος;Σάββατο 20/9, 19.00-20.00Αγγελική Μητροπούλου, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου & Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ινστιτούτου ΕΝΑΦαίη Ορφανίδου, Διευθύντρια ΚαθετήςΑλέξανδρος Θεοδωρίδης, Συνιδρυτής & Επικεφαλής ΜπορούμεTheodota Nantsou, Επικεφαλής πολιτικής WWF ΕλλάςΚώστας Βλαχόπουλος, Ερευνητής, Ελληνικό Συμβούλιο για τους ΠρόσφυγεςΔρ. Ελισσάβετ Φελώνη, Υδρολόγος – Διδάσκουσα ΠΑΔΑΕλένη Ράπτη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας





Ειδικοί και εκπρόσωποι της επιστήμης, της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν σε σύντομες τοποθετήσεις και διαλόγους για φλέγοντα ζητήματα όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, ο υπερτουρισμός και οι επιπτώσεις του σε οικοσυστήματα και κοινότητες, το κλιματικό άγχος και η ψυχολογική διάσταση της περιβαλλοντικής κρίσης, η υπεραλίευση και η ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, η ορθή διαχείριση του πλαστικού ενάντια στη θαλάσσια ρύπανση, η σπατάλη τροφίμων (food waste) και έξυπνες πρακτικές πρόληψης, αλλά και zero waste πρακτικές και η ανάγκη για κυκλική προσέγγιση στην κατανάλωση.



Τις συζητήσεις συντονίζει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Θοδωρής Γεωργακόπουλος με στόχο την ενίσχυση της γνώσης, της κριτικής σκέψης και τη διάδραση, ενθαρρύνοντας πρακτικές καινοτομίας και αλλαγής στην καθημερινότητα

