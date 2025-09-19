2025-09-19 09:44:41
Φωτογραφία για Green Slams στο ΚΠΙΣΝ



Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Stavros Niarchos Foundation Cultural Center.

Τα λέμε αύριο στο Νιάρχος;

Σάββατο 20/9, 19.00-20.00

Αγγελική Μητροπούλου, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου & Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ινστιτούτου ΕΝΑ

Φαίη Ορφανίδου, Διευθύντρια Καθετής

Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Συνιδρυτής & Επικεφαλής Μπορούμε

Theodota Nantsou, Επικεφαλής πολιτικής WWF Ελλάς

Κώστας Βλαχόπουλος, Ερευνητής, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Δρ. Ελισσάβετ Φελώνη, Υδρολόγος – Διδάσκουσα ΠΑΔΑ

Ελένη Ράπτη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας



Ειδικοί και εκπρόσωποι της επιστήμης, της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν σε σύντομες τοποθετήσεις και διαλόγους για φλέγοντα ζητήματα όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, ο υπερτουρισμός και οι επιπτώσεις του σε οικοσυστήματα και κοινότητες, το κλιματικό άγχος και η ψυχολογική διάσταση της περιβαλλοντικής κρίσης, η υπεραλίευση και η ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, η ορθή διαχείριση του πλαστικού ενάντια στη θαλάσσια ρύπανση, η σπατάλη τροφίμων (food waste) και έξυπνες πρακτικές πρόληψης, αλλά και zero waste πρακτικές και η ανάγκη για κυκλική προσέγγιση στην κατανάλωση.

Τις συζητήσεις συντονίζει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Θοδωρής Γεωργακόπουλος με στόχο την ενίσχυση της γνώσης, της κριτικής σκέψης και τη διάδραση, ενθαρρύνοντας πρακτικές καινοτομίας και αλλαγής στην καθημερινότητα


