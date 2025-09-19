Το Διεθνές Έτος Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2025) βρίσκει τον Στέφανο Τραχανά σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, με δύο θεματικές εκδηλώσεις.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου
19:00
Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ
«Το κβαντικό σύμπαν - Ένα σπίτι για τη ζωή»
Προλογίζει: Χρήστος Λάσκος, εκπαιδευτικός και βιβλιοκριτικός.
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
18:30
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα “Μ. Αναγνωστάκης”
«Η κβαντομηχανική στο Λύκειο: Ένα στοίχημα που αξίζει να κερδηθεί»
Προλογίζουν: Θοδωρής Πιερράτος, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ευόσμου, Άρης Τεμεκενίδης, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
19:00
ΤΕΕ, Αραβαντινού 6–8
«Το κβαντικό σύμπαν – Ένα σπίτι για τη ζωή»
Προλογίζουν: Στέφανος Βαμβάκος, επικοινωνός της επιστήμης, δημιουργός του καναλιού Καθημερινή Φυσική, Βασίλης Παπανικολάου, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, μέλος ΤΕΕ
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
18:30
ΤΕΕ, Αραβαντινού 6–8
«Η κβαντομηχανική στο Λύκειο: Ένα στοίχημα που αξίζει να κερδηθεί»
Προλογίζει: Σπύρος Κλείτσας, φυσικός, γενικός γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ιωαννίνων
Διοργάνωση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ΠΑΝΕΚΦΕ, Σύνδεσμος Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ιωαννίνων
Με την υποστήριξη τοπικών βιβλιοπωλείων.
