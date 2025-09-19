2025-09-19 09:38:54
Φωτογραφία για Στέφανος Τραχανάς. Ομιλίες



Το Διεθνές Έτος Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2025) βρίσκει τον Στέφανο Τραχανά σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, με δύο θεματικές εκδηλώσεις.

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

19:00

Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ

«Το κβαντικό σύμπαν - Ένα σπίτι για τη ζωή»

Προλογίζει: Χρήστος Λάσκος, εκπαιδευτικός και βιβλιοκριτικός.

 Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18:30

 Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα “Μ. Αναγνωστάκης”

«Η κβαντομηχανική στο Λύκειο: Ένα στοίχημα που αξίζει να κερδηθεί»

Προλογίζουν: Θοδωρής Πιερράτος, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ευόσμου, Άρης Τεμεκενίδης, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος

 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

19:00

ΤΕΕ, Αραβαντινού 6–8

«Το κβαντικό σύμπαν – Ένα σπίτι για τη ζωή»

Προλογίζουν: Στέφανος Βαμβάκος, επικοινωνός της επιστήμης, δημιουργός του καναλιού Καθημερινή Φυσική, Βασίλης Παπανικολάου, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, μέλος ΤΕΕ



 Σάββατο 11 Οκτωβρίου

18:30

ΤΕΕ, Αραβαντινού 6–8

«Η κβαντομηχανική στο Λύκειο: Ένα στοίχημα που αξίζει να κερδηθεί»

Προλογίζει: Σπύρος Κλείτσας, φυσικός, γενικός γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ιωαννίνων

 Διοργάνωση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ΠΑΝΕΚΦΕ, Σύνδεσμος Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ιωαννίνων

Με την υποστήριξη τοπικών βιβλιοπωλείων.


tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα τρένα υψηλής ταχύτητας Talgo 230 εγκρίθηκαν για λειτουργία στη Δανία και τη Γερμανία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα τρένα υψηλής ταχύτητας Talgo 230 εγκρίθηκαν για λειτουργία στη Δανία και τη Γερμανία
Green Slams στο ΚΠΙΣΝ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Green Slams στο ΚΠΙΣΝ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στέφανος Τραχανάς: Η επιστήμη είναι βαθιά δημοκρατική
Στέφανος Τραχανάς: Η επιστήμη είναι βαθιά δημοκρατική
Βραβεύθηκαν οδηγοί της Ο.ΣΥ. Α.Ε - τι είπε ο Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Βραβεύθηκαν οδηγοί της Ο.ΣΥ. Α.Ε - τι είπε ο Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Στέφανος Τραχανάς: Κβαντομηχανική Λυκείου
Στέφανος Τραχανάς: Κβαντομηχανική Λυκείου
Αποκαλυπτικό: Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης φεύγει ή μένει; Τα κανάλια που τον διεκδικούν...
Αποκαλυπτικό: Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης φεύγει ή μένει; Τα κανάλια που τον διεκδικούν...
Στέφ. Τραχανάς: «Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουμε περισσότερο ανάγκη από δημιουργικούς ανθρώπους»
Στέφ. Τραχανάς: «Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουμε περισσότερο ανάγκη από δημιουργικούς ανθρώπους»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Ό,τι αξίζει»: Η νέα τηλεοπτική πρόταση που υμνεί τον άνθρωπο στην ΕΡΤ1
«Ό,τι αξίζει»: Η νέα τηλεοπτική πρόταση που υμνεί τον άνθρωπο στην ΕΡΤ1
ΚΒΑΝΤΙΚΟ CHIP ΤΗΣ GOOGLE ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΛΥΣΥΜΠΑΝ
ΚΒΑΝΤΙΚΟ CHIP ΤΗΣ GOOGLE ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΛΥΣΥΜΠΑΝ
Φάκελος Συντάξεις: Η προσωπική διαφορά και οι αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά για 671.584 συνταξιούχους
Φάκελος Συντάξεις: Η προσωπική διαφορά και οι αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά για 671.584 συνταξιούχους
Προτεραιότητα και ανάγκη για τη Θεσσαλονίκη: Οδική και Σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο προβλήτα
Προτεραιότητα και ανάγκη για τη Θεσσαλονίκη: Οδική και Σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο προβλήτα
Η βοτανολογία και η σιωπή: Μια υπαρξιακή προσέγγιση
Η βοτανολογία και η σιωπή: Μια υπαρξιακή προσέγγιση