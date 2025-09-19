Το Διεθνές Έτος Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2025) βρίσκει τον Στέφανο Τραχανά σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, με δύο θεματικές εκδηλώσεις.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Πέμπτη 2 Οκτωβρίου



19:00



Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ



«Το κβαντικό σύμπαν - Ένα σπίτι για τη ζωή»



Προλογίζει: Χρήστος Λάσκος, εκπαιδευτικός και βιβλιοκριτικός.



Σάββατο 4 Οκτωβρίου



18:30



Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα “Μ. Αναγνωστάκης”



«Η κβαντομηχανική στο Λύκειο: Ένα στοίχημα που αξίζει να κερδηθεί»



Προλογίζουν: Θοδωρής Πιερράτος, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ευόσμου, Άρης Τεμεκενίδης, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος



ΙΩΑΝΝΙΝΑ



Παρασκευή 10 Οκτωβρίου



19:00



ΤΕΕ, Αραβαντινού 6–8



«Το κβαντικό σύμπαν – Ένα σπίτι για τη ζωή»



Προλογίζουν: Στέφανος Βαμβάκος, επικοινωνός της επιστήμης, δημιουργός του καναλιού Καθημερινή Φυσική, Βασίλης Παπανικολάου, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, μέλος ΤΕΕ

tinanantsou.blogspot.gr

Σάββατο 11 Οκτωβρίου18:30ΤΕΕ, Αραβαντινού 6–8«Η κβαντομηχανική στο Λύκειο: Ένα στοίχημα που αξίζει να κερδηθεί»Προλογίζει: Σπύρος Κλείτσας, φυσικός, γενικός γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών ΙωαννίνωνΔιοργάνωση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ΠΑΝΕΚΦΕ, Σύνδεσμος Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών ΙωαννίνωνΜε την υποστήριξη τοπικών βιβλιοπωλείων.