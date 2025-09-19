2025-09-19 07:34:33

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ για την κατάργηση της περιώνυμης προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, την οποία είχαν αποκαλύψει πρώτος ο «Ε.Τ.» της Κυριακής και το ένθετο του «Ε.Τ.» «Ασφάλιση και Συντάξεις», συνιστούν μία ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων και, παράλληλα, βεβαίως, μία πλήρη επιβεβαίωση της εφημερίδας μας, που βρίσκεται στο πλευρό των απόμαχων της sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ