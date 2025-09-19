2025-09-19 07:34:33
Φωτογραφία για Φάκελος Συντάξεις: Η προσωπική διαφορά και οι αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά για 671.584 συνταξιούχους
 Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ για την κατάργηση της περιώνυμης προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, την οποία είχαν αποκαλύψει πρώτος ο «Ε.Τ.» της Κυριακής και το ένθετο του «Ε.Τ.» «Ασφάλιση και Συντάξεις», συνιστούν μία ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων και, παράλληλα, βεβαίως, μία πλήρη επιβεβαίωση της εφημερίδας μας, που βρίσκεται στο πλευρό των απόμαχων της sidirodromikanea
