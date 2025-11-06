2025-11-06 08:41:13
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες



Η ΕΡΤ δημοσίευσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες παραγωγής :

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», εφεξής «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» ή «η Εταιρεία» κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υποβάλει το αργότερο έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, πρόταση για την εκτέλεση του έργου της παραγωγής και παρουσίασης δύο (2) Ημιτελικών και ενός Εθνικού Τελικού για την “EUROVISION 2026”», ήτοι τριών (3) τηλεοπτικών σόου, εφεξής καλούμενων συνολικά «Έργο», διάρκειας οι μεν Ημιτελικοί έως δύο (2) ώρες έκαστος, ενώ ο Εθνικός Τελικός έως τρεις (3) ώρες.

Στους δύο (2) Ημιτελικούς θα παρουσιασθούν τα έως και είκοσι οκτώ (28) υποψήφια τραγούδια, όπως αυτά θα έχουν αξιολογηθεί, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ.: 16446/17.09.2025 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της EUROVISION, σε ζωντανή μετάδοση από τηλεοπτικό σταθμό της Ε.Ρ.Τ

. Α.Ε., παρουσία κοινού. Τα ανωτέρω τρία (3) τηλεοπτικά σόου θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026. Προς τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη εμπειρία στη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση αφενός και την τεχνογνωσία αφετέρου για την εκτέλεση και παράδοση του Έργου κατά τις ανωτέρω οριζόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής των δύο (2) Ημιτελικών καθώς και του Εθνικού Τελικού.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., εντός του πλαισίου περιγραφής του Έργου, κατά τις ευχέρειες που παρέχουν σε αυτήν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) περί μίσθωσης έργου, θα παρέχει στον Εργολάβο ειδικότερες οδηγίες και κατευθύνσεις για την εκτέλεση του Έργου, τις οποίες ο Εργολάβος θα υποχρεούται να ακολουθεί.



