Ένας άνθρωπος. Μια ιστορία. Ένα ταξίδι.Η Ίνα Ταράντου επιστρέφει στην ΕΡΤ1 με μια νέα τηλεοπτική πρόταση που υμνεί τον άνθρωπο, μετά την επιτυχημένη εκπομπή «Η ζωή αλλιώς», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 15:00, κάνει πρεμιέρα η εκπομπή «Ό,τι αξίζει», ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στις ψυχές, στις αξίες και στις ιστορίες που συνθέτουν τη συλλογική μνήμη του τόπου μας.Η νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 «Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου, έρχεται να μας θυμίσει ότι οι πιο όμορφες διαδρομές δεν βρίσκονται στους χάρτες, αλλά στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν αναζητούμε τοπία, αναζητούμε εκείνους που τα κρατούν ζωντανά. Άνθρωποι της καθημερινότητας, που με τις μικρές και μεγάλες τους μάχες, γίνονται καθρέφτες του τόπου και της εποχής τους. Οι αφανείς πρωταγωνιστές που κουβαλούν μέσα τους την Ιστορία, χωρίς ποτέ να τη διεκδικούν.Η Ίνα Ταράντου, με σεβασμό και ευαισθησία, ακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους-οδηγούς σε μια αφήγηση που δεν είναι απλώς καταγραφή, αλλά συμμετοχή. Το συνεργείο δεν κρύβεται, μπαίνει στο κάδρο, γίνεται μέρος της ιστορίας, χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης. Επειδή η αλήθεια δεν καταγράφεται από μακριά. Μοιράζεται.Το ταξίδι που αξίζειΚάθε επεισόδιο είναι μια υπενθύμιση: ότι όσα μένουν αθέατα, είναι συχνά τα πιο πολύτιμα. Οι λέξεις, οι πράξεις, ακόμα και οι σιωπές των ανθρώπων που ζουν με αξίες, δημιουργούν ένα παλίμψηστο ελπίδας και ανθρωπιάς.«Ό,τι αξίζει» είναι μια ωδή στον άνθρωπο∙ σε εκείνον που μένει, παλεύει, δημιουργεί και κρατά το φως αναμμένο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.Επειδή κάθε άνθρωπος κουβαλά μια ιστορία. Και κάθε ιστορία που αξίζει να ειπωθεί… ξεκινά από έναν άνθρωπο που αξίζει να τον ακούσεις.Παρουσιάστρια: Ίνα ΤαράντουΣκηνοθέτης: Μιχάλης ΦελάνηςΟργάνωση παραγωγής: Γιάννης ΚωνσταντινίδηςΕκτέλεση παραγωγής: ms ENTERTAINMENTLine Production, συντακτική επιμέλεια: Στελίνα ΓκαβανοπούλουΔημοσιογράφος: Νικολέτα ΜακρήΔιευθυντής φωτογραφίας: Παύλος Διδασκάλου«Ό,τι αξίζει» με την Ίνα ΤαράντουΠρεμιέρα – Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 15:00, στην ΕΡΤ1Επεισόδιο 1ο«Φολέγανδρος»Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» ταξιδεύει στη Φολέγανδρο και φιλοξενεί τον καταξιωμένο σεφ Γιώργο Βενιέρη. Μέσα από μια προσωπική και συναισθηματική συζήτηση, ο Γιώργος μιλάει για το νόημα της ζωής, για τους ανθρώπους που μας κρατούν όρθιους και για την αξία που κρύβεται στις σχέσεις και στην αγάπη.Με διεθνή πορεία και εμπειρίες σε κορυφαία εστιατόρια, ο Γιώργος επέστρεψε στις ρίζες του, στη Φολέγανδρο, όπου μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια που άνοιξε το πρώτο παντοπωλείο του νησιού. Σήμερα, μέσα από τη μαγειρική, βλέπει το φαγητό ως μέσο υγείας, ελευθερίας και επικοινωνίας. Για εκείνον, η ελευθερία και η αγάπη είναι οι μεγαλύτερες αξίες της ζωής, ενώ τα μικρά νησιά είναι ζωντανά «μουσειάκια» που αξίζει να προστατεύονται.Ο Δημήτρης Σιδερής, γεννημένος στη Φολέγανδρο αλλά μεγαλωμένος στην Αθήνα, επέστρεψε για να ζήσει μόνιμα στο νησί. Με σεβασμό στη φύση και την παράδοση, καλλιεργεί ένα μικρό οικοσύστημα με κατσίκια και περιβόλι, συνδυάζοντας την οικογενειακή ζωή με αρμονία και ισορροπία. Ο γιος του, Αλέξης, δραστηριοποιείται στην πολιτιστική ζωή του νησιού, φροντίζοντας το Λαογραφικό Μουσείο και συνδέοντας τις παραδόσεις με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινότητας.Η Λίσμπεθ, Δανή που ερωτεύτηκε τη Φολέγανδρο, δημιούργησε εδώ τη δική της οικογένεια και έναν χώρο για την τέχνη της. Μαζί με την κόρη της, Λία, που επέλεξε να επιστρέψει στο νησί μετά τις σπουδές της, συνδυάζουν την παράδοση με μια φρέσκια, σύγχρονη ματιά στη ζωή και την εργασία.Ο κύριος Γιάννης, στα 90 του χρόνια, υπήρξε η ψυχή του Λαογραφικού Μουσείου, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της παλιάς Φολεγάνδρου. Με ιστορίες από την εποχή πριν τον ηλεκτρισμό και την Κατοχή, υπενθυμίζει την αξία της απλότητας, της οικογένειας και της αυθεντικότητας.Στην παραλία της Αγκάλης, ο Γιώργος και ο γιος του Αποστόλης, μοιράζουν τη ζωή τους ανάμεσα στη θάλασσα και την κουζίνα. Ο Γιώργος συνδέει τις ρίζες με το σήμερα μέσα από τη μαγειρική και τη θάλασσα, ενώ ο 27χρονος Απόστολης χαράσσει τον δικό του δρόμο, εμπνευσμένος από τις αξίες και την παράδοση του τόπου του.Μέσα από τις αφηγήσεις τους, η εκπομπή φωτίζει την αξία της ελευθερίας, της κοινότητας, της ισορροπίας με τη φύση και της αγάπης, δείχνοντας ότι το πιο σημαντικό στη ζωή είναι οι άνθρωποι και οι σχέσεις που χτίζουμε.