2025-09-19 09:26:40

Οι απαραίτητες εγκρίσεις για τα λεωφορεία έχουν χορηγηθεί από τον Δανικό Οργανισμό Σιδηροδρόμων Trafikstyrelsen, την Ομοσπονδιακή Αρχή Σιδηροδρόμων της Γερμανίας και τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.rollingstockworld.comΟι εγκρίσεις για λειτουργία στην Αυστρία, την Ολλανδία και την Ελβετία αναμένονται επίσης σύντομα. Οι δοκιμές του πρώτου συρμού ξεκίνησαν στη Γερμανία το sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ