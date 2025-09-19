2025-09-19 09:26:40
Φωτογραφία για Τα τρένα υψηλής ταχύτητας Talgo 230 εγκρίθηκαν για λειτουργία στη Δανία και τη Γερμανία
 Οι απαραίτητες εγκρίσεις για τα λεωφορεία έχουν χορηγηθεί από τον Δανικό Οργανισμό Σιδηροδρόμων Trafikstyrelsen, την Ομοσπονδιακή Αρχή Σιδηροδρόμων της Γερμανίας και τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.rollingstockworld.comΟι εγκρίσεις για λειτουργία στην Αυστρία, την Ολλανδία και την Ελβετία αναμένονται επίσης σύντομα. Οι δοκιμές του πρώτου συρμού ξεκίνησαν στη Γερμανία το sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ό,τι αξίζει»: Η νέα τηλεοπτική πρόταση που υμνεί τον άνθρωπο στην ΕΡΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ό,τι αξίζει»: Η νέα τηλεοπτική πρόταση που υμνεί τον άνθρωπο στην ΕΡΤ1
Στέφανος Τραχανάς. Ομιλίες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στέφανος Τραχανάς. Ομιλίες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το πρώτο τρένο Stadler τίθεται σε λειτουργία στο μετρό του Βερολίνου
Το πρώτο τρένο Stadler τίθεται σε λειτουργία στο μετρό του Βερολίνου
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε διακόπτεται η λειτουργία του – Το «κλείσιμο» της γραμμής προαπαιτούμενο για την ένταξη της Καλαμαριάς
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε διακόπτεται η λειτουργία του – Το «κλείσιμο» της γραμμής προαπαιτούμενο για την ένταξη της Καλαμαριάς
Τροχαίο με τρένο υδρογόνου στη Γερμανία: Ένας σοβαρά τραυματίας, κλειστή σιδηροδρομική γραμμή
Τροχαίο με τρένο υδρογόνου στη Γερμανία: Ένας σοβαρά τραυματίας, κλειστή σιδηροδρομική γραμμή
Η Μόσχα παρουσιάζει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη
Η Μόσχα παρουσιάζει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη
Γερμανία: Η Nokia αναπτύσσει το πρώτο σιδηροδρομικό δίκτυο 5G στον κόσμο για έξυπνες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις
Γερμανία: Η Nokia αναπτύσσει το πρώτο σιδηροδρομικό δίκτυο 5G στον κόσμο για έξυπνες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΒΑΝΤΙΚΟ CHIP ΤΗΣ GOOGLE ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΛΥΣΥΜΠΑΝ
ΚΒΑΝΤΙΚΟ CHIP ΤΗΣ GOOGLE ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΛΥΣΥΜΠΑΝ
Φάκελος Συντάξεις: Η προσωπική διαφορά και οι αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά για 671.584 συνταξιούχους
Φάκελος Συντάξεις: Η προσωπική διαφορά και οι αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά για 671.584 συνταξιούχους
Προτεραιότητα και ανάγκη για τη Θεσσαλονίκη: Οδική και Σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο προβλήτα
Προτεραιότητα και ανάγκη για τη Θεσσαλονίκη: Οδική και Σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο προβλήτα
Η βοτανολογία και η σιωπή: Μια υπαρξιακή προσέγγιση
Η βοτανολογία και η σιωπή: Μια υπαρξιακή προσέγγιση
Πόσα κερδίζει ένας μηχανοδηγός τρένου στηνΓερμανία;
Πόσα κερδίζει ένας μηχανοδηγός τρένου στηνΓερμανία;