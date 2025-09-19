2025-09-19 09:26:40
Οι απαραίτητες εγκρίσεις για τα λεωφορεία έχουν χορηγηθεί από τον Δανικό Οργανισμό Σιδηροδρόμων Trafikstyrelsen, την Ομοσπονδιακή Αρχή Σιδηροδρόμων της Γερμανίας και τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.rollingstockworld.comΟι εγκρίσεις για λειτουργία στην Αυστρία, την Ολλανδία και την Ελβετία αναμένονται επίσης σύντομα. Οι δοκιμές του πρώτου συρμού ξεκίνησαν στη Γερμανία το sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ«Ό,τι αξίζει»: Η νέα τηλεοπτική πρόταση που υμνεί τον άνθρωπο στην ΕΡΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣτέφανος Τραχανάς. Ομιλίες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ