2025-09-19 19:58:29
Φωτογραφία για XΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Στα χνάρια του Κατσαντώνη…

 







Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη

    Η ιστορία δεν γράφεται μόνο με ημερομηνίες και

 γεγονότα, αλλά και με λέξεις που χαράσσονται στη γη και

 στις καρδιές των ανθρώπων. Ανάμεσα στα τοπωνύμια της

 Χρυσοβίτσας, ξεπροβάλλει η μορφή του Αντώνη

 Κατσαντώνη, που έγινε σύμβολο λεβεντιάς και

 αντίστασης… Ο κορυφαίος κλέφτης ζει ακόμη στον τόπο

 ενός ξηρομερίτικου χωριού.

Ας περπατήσουμε στα χνάρια του:....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εξηγεί γιατί αποχώρησε από «Το Πρωινό»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εξηγεί γιατί αποχώρησε από «Το Πρωινό»
Πάτρα: Εξαφάνιση ηλικιωμένου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πάτρα: Εξαφάνιση ηλικιωμένου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
TΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ - Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη
TΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ - Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Σύντομη Βιογραφία της πλατείας του…
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Σύντομη Βιογραφία της πλατείας του…
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. Ένας Μνημονικός Τόπος Αντίστασης στην Αιτωλοακαρνανία (1943).
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. Ένας Μνημονικός Τόπος Αντίστασης στην Αιτωλοακαρνανία (1943).
Απόστολος Ν Πανταζής : «Η Αποκεντρωμένη και η Περιφέρεια
Απόστολος Ν Πανταζής : «Η Αποκεντρωμένη και η Περιφέρεια "ΑΚΟΥΕΙ"!!! Πως αλλάζει η χρήση και το είδος σε λεωφορείο του Δήμου Ξηρομέρου!! Που είναι ο έλεγχος, όλα στην τύχη τους!!…»
Απίστευτο γλέντι 12 Αυγούστου στο Μαχαιρα Ξηρομέρου
Απίστευτο γλέντι 12 Αυγούστου στο Μαχαιρα Ξηρομέρου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εγκρίθηκε η μίσθωση χώρου πάρκινγκ ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Εγκρίθηκε η μίσθωση χώρου πάρκινγκ ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Η στήριξη της ΕΕ βοηθά στην αναμόρφωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Αλβανία
Η στήριξη της ΕΕ βοηθά στην αναμόρφωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Αλβανία
Η απόφαση του δικαστηρίου για τον θανάσιμο τραυματισμό επιβάτη στο σιδηροδρομικό σταθμό Δομοκού
Η απόφαση του δικαστηρίου για τον θανάσιμο τραυματισμό επιβάτη στο σιδηροδρομικό σταθμό Δομοκού
Τζιτζικώστας, Meloni και Stocker στην τελετή διάνοιξης της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής σήραγγας στον κόσμο, στα σύνορα Αυστρίας - Ιταλίας
Τζιτζικώστας, Meloni και Stocker στην τελετή διάνοιξης της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής σήραγγας στον κόσμο, στα σύνορα Αυστρίας - Ιταλίας
«ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»: Η Τσολάκη και η παρέα της έρχεται στον ΑΝΤ1 από νωρίς το πρωί...
«ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»: Η Τσολάκη και η παρέα της έρχεται στον ΑΝΤ1 από νωρίς το πρωί...