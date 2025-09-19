2025-09-19 19:58:29
Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη
Η ιστορία δεν γράφεται μόνο με ημερομηνίες και
γεγονότα, αλλά και με λέξεις που χαράσσονται στη γη και
στις καρδιές των ανθρώπων. Ανάμεσα στα τοπωνύμια της
Χρυσοβίτσας, ξεπροβάλλει η μορφή του Αντώνη
Κατσαντώνη, που έγινε σύμβολο λεβεντιάς και
αντίστασης… Ο κορυφαίος κλέφτης ζει ακόμη στον τόπο
ενός ξηρομερίτικου χωριού.
