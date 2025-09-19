











Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη

Η ιστορία δεν γράφεται μόνο με ημερομηνίες και

γεγονότα, αλλά και με λέξεις που χαράσσονται στη γη και

στις καρδιές των ανθρώπων. Ανάμεσα στα τοπωνύμια της

Χρυσοβίτσας, ξεπροβάλλει η μορφή του Αντώνη

Κατσαντώνη, που έγινε σύμβολο λεβεντιάς και

αντίστασης… Ο κορυφαίος κλέφτης ζει ακόμη στον τόπο

ενός ξηρομερίτικου χωριού.

Ας περπατήσουμε στα χνάρια του:....

