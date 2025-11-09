ximeronews

Γράφει η Μαρία Ν. ΑγγέληTo πηγάδι Κατρίλας: Μνημονικός τόπος του Μαχαιρά ΞηρομέρουΤο πρόβλημα της λειψυδρίας: Στο Ξηρόμερο, μέχρι τα μισά του 20ου αιώνα και πλέον, το πρόβλημα υδροδότησης ήταν πολύ σημαντικό. Ο Μαχαιράς, όπως και άλλα χωριά, υπέφερε για χρόνια από την έλλειψη νερού. Η σύνθετη λέξη «νεροχλίψα», νερό και χλίψα, είναι ξηρομερίτικη. Την έπλασαν οι Ξηρομερίτες για να εκφράσουν, με αυτή, τη θλίψη για την έλλειψη νερού. Και η φράση «θα γκανιάξουμε για νεράκι (= θα σκάσουμε από τη δίψα)», επίσης στο Ξηρόμερο ακούστηκε πολύ