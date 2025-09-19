2025-09-19 15:55:50
Φρεσκάδα, θετική ενέργεια και δυνατές τηλεοπτικές στιγμές έρχονται από αύριο, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στις 08:30 στον ΑΝΤ1, μέσα από τη νέα εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με οικοδέσποινα την Ελένη Τσολάκη.

Με μεγάλη εμπειρία στην ψυχαγωγία και έντονη τηλεοπτική παρουσία, η Ελένη υπόσχεται να γεμίσει τα πρωινά του Σαββατοκύριακου με φως, χαμόγελα και πολυθεματικό περιεχόμενο.

Μαζί της, μία δυνατή ομάδα που συνδυάζει εμπειρία, ζωντάνια και άποψη.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ένα όνομα με ισχυρό στίγμα στα media, έρχεται στην εκπομπή για… ειδικές παρεμβάσεις και ξεχωριστή παρουσία. Με τη δική του ιδιαίτερη οπτική και πολυετή διαδρομή, σχολιάζει και ερμηνεύει την επικαιρότητα με τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, σταθερή αξία, με αιχμηρό λόγο και βαθιά γνώση της τηλεόρασης, θα φωτίζει πρόσωπα και καταστάσεις με το δικό της αυθεντικό στυλ.

Επικοινωνιακός σύγχρονος και με καθαρή δημοσιογραφική ματιά, ο Νίκος Μισίρης θα συνδέει την ενημέρωση με την καθημερινότητα.

Ο Λευτέρης Κουμαντάκης, έχοντας ήδη δυναμική πορεία ως παρουσιαστής στην τηλεόραση της περιφέρειας, συμμετέχει στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», κρατώντας όλα όσα τον κάνουν αγαπητό: αμεσότητα, χιούμορ και ειλικρινή επικοινωνία με τον τηλεθεατή.

Στην κουζίνα θα μπαίνει ο Χρήστος Μοίρας, ο σεφ της παρέας, ο οποίος θα μας εμπνέει με συνταγές που «μιλούν» στην καρδιά, αλλά και στο…στομάχι.

Πρωινό Σαββατοκύριακο! Όλα όσα θέλουμε να δούμε, όλα όσα θέλουμε να μάθουμε και να συζητήσουμε είναι εδώ!

«ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»: Πρεμιέρα, αύριο, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08:30, και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.





