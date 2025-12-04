ximeronews

Αναρτήθηκε σήμερα 3/12 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την εντοπίσαμε (ΑΔΑ: Ρ6Ξ3ΩΚΖ-7ΘΕ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου στις 28 Νοεμβρίου, το οποίο στην τακτική προαναφερόμενη συνεδρίαση του, αποφάσισε 9 θέσεις σε παραλίες του Δήμου Ξηρομέρου να διατεθούν για εκμίσθωση, με πλειοδοτική δημοπρασία από την Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και του άρθρου 23 παρ. 6 περ. (β) του Ν. 5092/2024 Διαβάστε Περισσότερα...