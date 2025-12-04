2025-12-04 07:59:13
Φωτογραφία για Πρόταση για 9 παραλίες του Δήμου Ξηρομέρου, για εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία από την Κτηματική Υπηρεσία.

 



Αναρτήθηκε σήμερα 3/12 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την εντοπίσαμε (ΑΔΑ: Ρ6Ξ3ΩΚΖ-7ΘΕ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου στις 28 Νοεμβρίου, το οποίο στην τακτική προαναφερόμενη συνεδρίαση του, αποφάσισε 9 θέσεις σε παραλίες του Δήμου Ξηρομέρου να διατεθούν για εκμίσθωση, με πλειοδοτική δημοπρασία από την Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και του άρθρου 23 παρ. 6 περ. (β) του Ν. 5092/2024 Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου-Μαύρης Θάλασσας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου-Μαύρης Θάλασσας
Windows 10: ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΜΙΣΟ ΔΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΑ 11
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Windows 10: ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΜΙΣΟ ΔΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΑ 11
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Αποδέχθηκα την πρόταση του ANT1– Εάν με ρωτάς έκανα λάθος»
Γιώργος Λιάγκας: «Αποδέχθηκα την πρόταση του ANT1– Εάν με ρωτάς έκανα λάθος»
drones στην υπηρεσία των σιδηροδρόμων για ασφαλέστερα ταξίδια - Πως αξιοποιούνται σε όλο τον κόσμο.
drones στην υπηρεσία των σιδηροδρόμων για ασφαλέστερα ταξίδια - Πως αξιοποιούνται σε όλο τον κόσμο.
«Μεγάλη ανατροπή στον ΣΚΑΪ: Ριάλιτι–θρύλος επιστρέφει με πρόταση στην...
«Μεγάλη ανατροπή στον ΣΚΑΪ: Ριάλιτι–θρύλος επιστρέφει με πρόταση στην...
Μια νέα σιδηροδρομική υπηρεσία συνδέει τη Βουδαπέστη με πολλές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης
Μια νέα σιδηροδρομική υπηρεσία συνδέει τη Βουδαπέστη με πολλές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ & ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ - ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ & ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ - ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το πρώτο SMS
Το πρώτο SMS
Μετρό: Μετά από δύο ώρες αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3
Μετρό: Μετά από δύο ώρες αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3
Το πιο διάσημο και ευρέως χρησιμοποιούμενο βότανο στην Ayurveda για την τόνωση και ενίσχυση του αναπνευστικού συστήματος
Το πιο διάσημο και ευρέως χρησιμοποιούμενο βότανο στην Ayurveda για την τόνωση και ενίσχυση του αναπνευστικού συστήματος
Βλάβη στη Γραμμή 3 του Μετρό – Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, έκλεισαν σταθμοί
Βλάβη στη Γραμμή 3 του Μετρό – Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, έκλεισαν σταθμοί
Hellenic Train: Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω ηλεκτροδότησης στη γραμμή 3 του Μετρό
Hellenic Train: Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω ηλεκτροδότησης στη γραμμή 3 του Μετρό