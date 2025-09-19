2025-09-19 19:39:12
Με μία προσωπική ανάρτηση στα social media, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Όπως αναφέρει, το υπερβολικά πρωινό ξύπνημα ήταν η βασική αιτία, καθώς δεν ταίριαζε με τους συνηθισμένους ρυθμούς της καθημερινότητάς του.

Στο κείμενό του, υπογράμμισε πως η απόφαση αυτή δεν κρύβει κανένα παρασκήνιο, αλλά σχετίζεται αποκλειστικά με την ανάγκη για ψυχική και σωματική ισορροπία. Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τον Γιώργο Λιάγκα και τον ΑΝΤ1 για την κατανόηση και την αποδοχή της επιλογής του.



Η ανάρτηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου

> Ζήσε. Γέλα. Αγάπα. Προϋπόθεση και για τα τρία, να έχεις ψυχική και σωματική υγεία. Βάση γι' αυτήν την προϋπόθεση, να μπορείς εκτός από το να δημιουργείς και να εργάζεσαι, να... ξεκουράζεσαι.

Ναι, αυτή είναι η πολύ απλή, ανθρώπινη και αληθινή αιτία για την οποία αποφάσισα να αποχωρήσω από @toprwino_ant1. Το υπερβολικά πρωινό ξύπνημα που απέχει αρκετά από τα συνηθισμένα μου ωράρια.

Μερικές φορές επαγγελματισμός -και τον αποδεδειγμένο δικό μου, δεν αμφισβητούν ούτε οι "εχθροί" μου- είναι και το να αποσύρεσαι πριν φανείς ασυνεπής σε όποια δουλειά έχεις αναλάβει.

Δεν υπάρχει και δεν κρύβεται λοιπόν τίποτε άλλο πίσω από αυτήν την απόφαση και παραίτηση μου όπως θέλουν να φανταστούν, να υποθέσουν ή να δημιουργήσουν σενάρια διάφοροι άνθρωποι κυρίως από τον χώρο των media και της showbiz.

Η αλήθεια είναι όλα όσα είπαμε σήμερα το πρωί στον αέρα με τον @gliagas τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και πάλι για την κατανόηση και την αποδοχή της απόφασης μου. Όπως και τον αγαπημένο μου @ant1tv. Καλή σεζόν και καλό χειμώνα (αμήν και πότε δεν αντέχω άλλο καλοκαίρι) σε όλους.



