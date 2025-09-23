Σταθερά στην πρώτη θέση παραμένει η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, καταγράφοντας 11% στο δυναμικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο τηλεοπτικό τοπίο.

Την ίδια ώρα, η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσε 7,3%, ποσοστό που ισοφαρίζει και το «Live You» του ΣΚΑΪ με 7,3%, ενώ η άλλη μεσημεριανή πρόταση του σταθμού, το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», παρουσίασε μικρή άνοδο φτάνοντας στο 8,5%.

Αντίθετα, η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, μένοντας μόλις στο 1,5%.

Η εικόνα αυτή δείχνει πως οι τηλεθεατές παραμένουν πιστοί στις ενημερωτικές εκπομπές με πιο δυνατή απήχηση, ενώ οι ψυχαγωγικές επιλογές φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις στη συγκεκριμένη ζώνη.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)

Πηγή: tvnea.com