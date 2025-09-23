2025-09-23 09:49:22
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό

 



Σταθερά στην πρώτη θέση παραμένει η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, καταγράφοντας 11% στο δυναμικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο τηλεοπτικό τοπίο.

Την ίδια ώρα, η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσε 7,3%, ποσοστό που ισοφαρίζει και το «Live You» του ΣΚΑΪ με 7,3%, ενώ η άλλη μεσημεριανή πρόταση του σταθμού, το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», παρουσίασε μικρή άνοδο φτάνοντας στο 8,5%.

Αντίθετα, η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, μένοντας μόλις στο 1,5%.

Η εικόνα αυτή δείχνει πως οι τηλεθεατές παραμένουν πιστοί στις ενημερωτικές εκπομπές με πιο δυνατή απήχηση, ενώ οι ψυχαγωγικές επιλογές φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις στη συγκεκριμένη ζώνη.



*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
Μια σιδηροδρομική σήραγγα σχεδόν ένα μίλι κάτω από τις Άλπεις θα μεταμορφώσει τα ταξίδια από την καρδιά της Ευρώπης στην Ιταλία
Μια σιδηροδρομική σήραγγα σχεδόν ένα μίλι κάτω από τις Άλπεις θα μεταμορφώσει τα ταξίδια από την καρδιά της Ευρώπης στην Ιταλία
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Νάνσυ Νικολαΐδου για Πέτρο Κωστόπουλο: Δεν θεωρώ ότι τα λέει τσεκουράτα, είναι cringe
«Εξελίξεις Τώρα»: Χαμηλές επιδόσεις στην απογευματινή ζώνη του Mega
Απογευματινή τηλεοπτική ζώνη: Με 0,1% σε 15' η Τατιάνα Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ
Prime time ζώνη: Τι έκανε χθες οι πρεμιέρα τουGNTM στο STAR;
Άνδρας που κουβαλάει φίδι ζητάει χρήματα από επιβάτες τρένου, η απάντηση των σιδηροδρόμων! Βίντο
Dashboard ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ
Συντάξεις: Πληρώνονται και αναδρομικά έως 8.556 ευρώ για την ΕΑΣ σε συνταξιούχους Δημοσίου [Οι πίνακες με τα ποσά για ειδικά μισθολόγια και πολιτικούς συνταξιούχους]
Η εκπομπή «Forcé» επιστρέφει στο ΕΡΤNews με νέο κύκλο εκπομπών - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Ο χυμός λεμονιού και το φαινόμενο Dunning-Kruger
