Έτσι ακριβώς!Η διατήρηση της υγείας του πνευμονογαστρικού μας νεύρου είναι μια εξαιρετική στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη προστασία της καρδιάς, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού,της αρτηριακής πίεσης και της φλεγμονής, με πρόσφατη έρευνα να υπογραμμίζει τον ρόλο του στην καρδιακή αντιγήρανση και τη μακροζωία, καθιστώντας τον πνευμονογαστρικό τόνο βασικό δείκτη της υγείας της καρδιάς μας.Η υγιής πνευμονογαστρική λειτουργία βοηθά στον έλεγχο των λειτουργιών "ανάπαυσης και πέψης", προάγοντας ένα ισορροπημένο αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο υποστηρίζει μια νεότερη, πιο ανθεκτική καρδιά ακόμα και σε πολύ μεγάλη ηλικία!Μέσω του πνευμονογαστρικού μας νεύρου, η ψυχική μας ηρεμία είναι η βιολογική θωράκιση της καρδιάς μας.Και αυτό διότι το νευρικό μας σύστημα και η καρδιά μας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία.Όταν το πνευμονογαστρικό μας νεύρο ενισχύεται και ενεργοποιείται μέσω της διαχείρισης του στρες και της βαθιάς αναπνοής, προστατεύει τα καρδιακά μας κύτταρα από τη γήρανση.Η εσωτερική ηρεμία δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα.Είναι αυτή που "φροντίζει" και βοηθά την καρδιά μας να χτυπά δυνατά για μια ολόκληρη ζωή.Σύμφωνα λοιπόν με πρότερες άλλα και πρόσφατες μελέτες το πνευμονογαστρικό μας νεύρο* - αυτό το μικροσκοπικό νεύρο μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της νεότητας της καρδιάς μας!Αυτό το "κρυμμένο νεύρο" που συνδέει τον εγκέφαλό μας με την καρδιά μας μπορεί να είναι το κλειδί για τη διατήρηση της νεότητας της καρδιάς μας!Στην πιο πρόσφατη μελέτη, ακόμη και η μερική αποκατάσταση του νεύρου ήταν αρκετή για να επιβραδύνει τις επιβλαβείς αλλαγές στον καρδιακό ιστό."Όταν η ακεραιότητα της σύνδεσης με το πνευμονογαστρικό νεύρο χάνεται, η καρδιά μας γερνάει πιο γρήγορα", εξηγεί ο καθηγητής Vincenzo Lionetti.Λίγα λόγια για το πνευμονογαστρικό μας νεύρο -*Το πνευμονογαστρικό νεύρο (κρανιακό νεύρο X) είναι το μακρύτερο νεύρο του σώματός μας και λειτουργεί ως σημαντική και κρίσιμη οδός επικοινωνίας μεταξύ του εγκεφάλου και των κύριων οργάνων μας, ελέγχοντας ακούσιες λειτουργίες όπως τον καρδιακό ρυθμό,την πέψη και την αναπνοή ως βασικό μέρος του παρασυμπαθητικού συστήματος (ανάπαυση και πέψη).Με αφετηρία το εγκεφαλικό στέλεχος, εκτείνεται μέσω του λαιμού,του θώρακα και της κοιλιάς, επηρεάζοντας την καρδιά,τους πνεύμονες,το στομάχι και τα έντερα και μεταφέροντας τόσο αισθητηριακά (80%) όσο και κινητικά σήματα.Η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου, μέσω τεχνικών όπως η βαθιά αναπνοή,h σύντομη έκθεση στο κρύο, όπως το να κάνoυμε κρύα ντους ήνα ρίχνουμε κρύο νερό στο πρόσωπο, χρησιμοποιείται για την προώθηση της χαλάρωσης και τη θεραπεία καταστάσεων όπως η ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη και η επιληψία.κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.grhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537171/https://www.massgeneral.org/news/article/vagus-nervehttps://www.massgeneral.org/news/article/infrared-saunas-and-cold-plungeshttps://www.sciencedaily.com/releases/2025/12/251225235946.htm