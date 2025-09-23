freegr

Μετά το καλοκαίρι του 2026, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των 56 εκατ. σελίδων του «χαρτοβασιλείου» του ΕΦΚΑ και το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, οι συντάξεις θα εκδίδονται ταχύτατα, σε λιγότερο χρόνο από τις 50 ημέρες που ισχύει σήμερα για τις απλές περιπτώσεις χωρίς διαδοχική ασφάλιση – διαβεβαίωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσιάζοντας τη νέα πλατφόρμα «Dashboard του πολίτη», η οποία είναι ήδη διαθέσιμη. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους να παίρνουν χρήσιμες πληροφορίες με ένα κλικ από τον υπολογιστή αλλά και το κινητό τηλέφωνο.Σήμερα έχει σαρωθεί το 65% των εγγράφων, για το 40% μπορούν να εξαχθούν δεδομένα ενώ το 25% έχει ήδη μετασχηματιστεί ψηφιακά. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει σαρωθεί το σύνολο των εγγράφων (θα ακολουθήσουν και άλλα που στοιβάζονται σε χαρτοκούτες), ενώ στη συνέχεια θα ελεγχθούν για τυχόν λάθη έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.Δήλωση ΚεραμέωςΑναφερόμενη στη νέα πλατφόρμα «Dashboard» που παρουσιάστηκε σήμερα, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι «θα κάνει καλύτερη τη ζωή του πολίτη, αφού με ένα κλικ θα μπορεί να βλέπει την ασφαλιστική του ιστορία και ό,τι τον αφορά σε σχέση με τον ΕΦΚΑ σε μία οθόνη».Αφού ευχαρίστησε τους υπαλλήλους που καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για την εξέλιξη του ΕΦΚΑ, η κ. Κεραμέως προανήγγειλε ότι οι επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου, μετά την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου, θα αφορούν τον ενιαίο κανονισμό παροχών του ΕΦΚΑ, τη βελτίωση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ.Λειτουργίες της πλατφόρμαςΜέσω της νέας πλατφόρμας Dashboard, οι πολίτες θα μπορούν να δουν τα ένσημά τους, τον ασφαλιστικό τους βίο, τα ραντεβού με τον ΕΦΚΑ, τα ειδοποιητήρια για την καταβολή εισφορών ή δόσεων, τα ποσοστά αναπηρίας αλλά και τα εκκαθαριστικά συντάξεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άμεσης έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Δίνεται μάλιστα και η δυνατότητα προσωποποιημένων ειδοποιήσεων και υπενθυμίσεων, ενώ σταδιακά η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται με νέες λειτουργικότητες.Το νέο ψηφιακό εργαλείο συγκεντρώνει προσωποποιημένη πληροφόρηση με ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια, ενώ η πρόσβαση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση με One Time Password (OTP). Ωστόσο, η είσοδος στην πλατφόρμα προϋποθέτει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Σημειώνεται ότι πολλοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την καταχώρισή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα άμεσα.Εξατομικευμένη παρουσίασηΑνάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (μισθωτός, μη μισθωτός, άτομο με αναπηρία ή συνταξιούχος), η αρχική οθόνη παρουσιάζει συγκεντρωμένα και οργανωμένα όλα τα κρίσιμα στοιχεία. Στην ενότητα Αιτήσεις, προβάλλονται οι αιτήσεις που υποβάλλει ο ασφαλισμένος, αλλά και η εμφάνιση της κατάστασής τους. Ταυτόχρονα, μπορεί να υποβάλλει νέες αιτήσεις για μεταβολή στοιχείων, επιδόματα και παροχές.Επιπλέον, στη θέση των τραπεζικών συναλλαγών μπορεί ο ασφαλισμένος να αλλάξει ή να διορθώσει το IBAN και να ορίσει τον πρωτεύοντα τραπεζικό λογαριασμό του. Παράλληλα, μπορεί να κάνει τις πληρωμές του και μέσω IRIS.Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει άμεσα την επικαιροποιημένη βεβαίωση απογραφής.MyEFKA Mobile AppΕπίσης, έχει αναπτυχθεί και η εφαρμογή «myEFKA mobile App», διαθέσιμη για όλες τις συσκευές, σε App Store και Google Play, για πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου, που προσφέρει στον χρήστη τις ίδιες λειτουργικότητες, προσαρμοσμένες ειδικά για χρήση σε κινητά και τάμπλετ.Η νέα πλατφόρμα εντάσσεται στις τέσσερις στρατηγικές πρωτοβουλίες ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ΕΦΚΑ που έχει αναλάβει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση, ήτοι: την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ, την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού, τη δημιουργία του Dashboard και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026.Δυνατότητες του Dashboard – myEFKAΜε το DASHBOARD – myEFKA, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων:Να αποκτούν άμεση πρόσβαση στην πλήρη ασφαλιστική τους ιστορία και σε όλα τα συναφή πιστοποιητικά.Να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των υποβληθέντων αιτήσεων και αιτημάτων τους.Να εκδίδουν και να εκτυπώνουν άμεσα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας.Να υποβάλλουν αιτήσεις για επιδόματα, παροχές ή τροποποιήσεις στοιχείων μέσω απλουστευμένων διαδικασιών.Να παρακολουθούν τις εισφορές τους, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να τις εξοφλούν μέσω της πλατφόρμας IRIS.Να έχουν άμεση πρόσβαση σε ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και σε στοιχεία αναπηρίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο.