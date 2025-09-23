2025-09-23 08:09:08
Η εκπομπή γεωπολιτικής ανάλυσης έρχεται και τη νέα τηλεοπτική περίοδο για να μας δώσει την πληρέστερη εικόνα του κόσμου που αλλάζει, αλλά κι ότι δεν βλέπουμε με την πρώτη ματιά. Από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα ως τη Γάζα, το Κίεβο, την Άγκυρα και το Πεκίνο, από τα παρασκήνια της διεθνούς πολιτικής ως τα πεδία των συγκρούσεων.



Το «Forcé», το σύγχρονο τηλεοπτικό μαγκαζίνο διεθνών θεμάτων, αποκρυπτογραφεί τις συμμαχίες και τα «παιχνίδια ισχύος», που διαμορφώνουν τη διεθνή πραγματικότητα, φωτίζει τα διλήμματα και τις κρίσιμες αποφάσεις, που σπρώχνουν τον κόσμο μπροστά.



Με πλούσιο ρεπορτάζ από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων και τη ματιά κορυφαίων αναλυτών, ο έμπειρος δημοσιογράφος Σωτήρης Δανέζης και η εκπομπή «Forcé» αποκαλύπτουν τις στρατηγικές και τις αναπόφευκτες κινήσεις που γίνονται ειδήσεις.



«Forcé» με τον Σωτήρη Δανέζη

Κάθε Τρίτη στις 22:00, στο ΕΡΤNews



Πηγή: tvnea.com
