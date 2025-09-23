2025-09-23 14:06:16
Δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 στη Θεσσαλονίκη από συλλόγους σιδηροδρομικώνΜια στο σιδηροδρομικό μουσείο, με λαϊκή βραδιά, που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης και η δεύτερη στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων με την χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής .Η επιλογή ανήκει σε εσάς… sidirodromikanea
