2025-09-23 14:06:16
Φωτογραφία για Δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 στη Θεσσαλονίκη από συλλόγους σιδηροδρομικώνΜια στο σιδηροδρομικό μουσείο,  με λαϊκή βραδιά, που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης και η δεύτερη στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων με την χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής .Η επιλογή ανήκει σε εσάς… sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τρίτη, 23/9/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρίτη, 23/9/2025: Εργασίες ημέρας
Το «Naftemporiki TV» στη θέση του «Epsilon» στη Digea
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «Naftemporiki TV» στη θέση του «Epsilon» στη Digea
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η στήριξη της ΕΕ βοηθά στην αναμόρφωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Αλβανία
Η στήριξη της ΕΕ βοηθά στην αναμόρφωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Αλβανία
Ξένη Δημοσίευση: Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών για την εφαρμογή βελτιώσεων στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα
Ξένη Δημοσίευση: Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών για την εφαρμογή βελτιώσεων στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών σε Θεσσαλονίκη και Φλώρινα
Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών σε Θεσσαλονίκη και Φλώρινα
Πρόγραμμα συναυλίων του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών
Πρόγραμμα συναυλίων του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Hellenic Train για το συμβάν στο Σουφλί
Η Hellenic Train για το συμβάν στο Σουφλί
«Γιατί ρε πατέρα»: Έξυπνο γέλιο και ανατροπές στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 - Μια φρέσκια κωμωδία που δεν υποτιμά το κοινό της
«Γιατί ρε πατέρα»: Έξυπνο γέλιο και ανατροπές στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 - Μια φρέσκια κωμωδία που δεν υποτιμά το κοινό της
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Άλλη μια δραματική σειρά «Alpha style»... - Οικογενειακή ιστορία και συγκινήσεις
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Άλλη μια δραματική σειρά «Alpha style»... - Οικογενειακή ιστορία και συγκινήσεις
Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση στην πόλη του Σουφλίου.
Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση στην πόλη του Σουφλίου.
Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού €15 εκατ.
Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού €15 εκατ.