Η ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια αναζητά μια καλή ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη κωμωδία και στην ψυχαγωγία που δεν υποτιμά το κοινό της. Η νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Γιατί ρε πατέρα», έρχεται ακριβώς να καλύψει αυτό το κενό και, αν κρίνουμε από το πρώτο επεισόδιο, το κάνει με στυλ, χιούμορ και έναν αέρα ανανέωσης.Η ιστορία ξεκινά με μια κηδεία που δεν είναι καθόλου συνηθισμένη: ο Λευτέρης Τσατσάνης, ένας σκληρός αλλά και ακαταμάχητος τύπος της νύχτας, φεύγει από τη ζωή αφήνοντας πίσω του όχι μόνο μνήμες και πληγές, αλλά και μια χαμένη βαλίτσα με… 3 εκατομμύρια ευρώ. Το «δώρο» αυτό, μαζί με ένα κομμωτήριο, πέφτει στα χέρια των τριών παιδιών του, που μέχρι τότε αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Από εκεί και πέρα, το χάος είναι αναπόφευκτο – και ακριβώς εκεί ξεκινά η κωμωδία.Το σενάριο του Αντώνη Ανδρή χτίζει μια πλοκή που συνδυάζει ανατροπές, έξυπνες ατάκες και χαρακτήρες που έχουν πραγματική «ψυχή». Η σκηνοθεσία του Γιάννη Παπαδάκου δίνει στην αφήγηση κινηματογραφική υφή, αποφεύγοντας τα τετριμμένα και επιλέγοντας ρυθμούς που κρατούν τον θεατή σε εγρήγορση.Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης κερδίζει τις εντυπώσεις στον ρόλο του Μιχαήλου, ενός συνεργάτη του εκλιπόντος που κινείται ανάμεσα στην απειλή και στη συμπάθεια. Είναι μια ερμηνεία-έκπληξη, καθώς ο ηθοποιός αφήνει πίσω του τους καθαρά δραματικούς ρόλους και αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί με άνεση σε μια κωμική προσέγγιση. Εξίσου δυνατή είναι η παρουσία της Κωνσταντίνας Μιχαήλ ως Αντιγόνης, η οποία κλέβει τη σκηνή με ατάκες που έχουν όλα τα φόντα να γίνουν viral.Τα τρία αδέλφια –ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή– αποδίδονται με φρεσκάδα από νέους ηθοποιούς που κουβαλούν κάτι γνήσιο και πειστικό στους ρόλους τους. Δεν πρόκειται απλώς για συμπληρωματικούς χαρακτήρες, αλλά για πυρήνες της ιστορίας που ο καθένας κουβαλάει δικά του κίνητρα, πάθη και μυστικά.Η σειρά διακρίνεται για το ensemble cast της: οι δευτερεύοντες ρόλοι δεν λειτουργούν απλώς σαν «γεμίσματα», αλλά εμπλουτίζουν το σύμπαν της αφήγησης με χιούμορ, ιδιορρυθμία και αναπάντεχες πινελιές. Από τη χωριάτισσα με το χρυσό στόμα μέχρι τον μανικιουρίστα που σπέρνει διχόνοια, όλοι προσφέρουν κάτι ουσιαστικό.Συνολικά, το «Γιατί ρε πατέρα» είναι μια ευχάριστη έκπληξη που δείχνει ότι η ελληνική τηλεόραση μπορεί να προσφέρει κωμωδία έξυπνη, καλογυρισμένη και γεμάτη ενέργεια. Το πρώτο επεισόδιο αφήνει την αίσθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια σειρά που θα συζητηθεί πολύ και θα μας χαρίσει γέλιο με χαρακτήρες που δεν θα ξεχάσουμε εύκολα.Πηγή: tvnea.com