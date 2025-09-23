2025-09-23 11:51:11
Φωτογραφία για Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού €15 εκατ.
 Το νέο δίκτυο θα περιλαμβάνει συνολικά επτά σιδηροδρομικές στάσεις.  Την έναρξη του έργου ανάπτυξης του Προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού €15 εκατ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027, ανακοίνωσαν την Τρίτη τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τέλος στην αναστολή του Jimmy Kimmel Live – «Στον αέρα ξανά»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέλος στην αναστολή του Jimmy Kimmel Live – «Στον αέρα ξανά»
Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση στην πόλη του Σουφλίου.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση στην πόλη του Σουφλίου.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο προαστιακός της Πάτρας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΟΣΕ και Hellenic Train
Ο προαστιακός της Πάτρας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΟΣΕ και Hellenic Train
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε διακόπτεται η λειτουργία του – Το «κλείσιμο» της γραμμής προαπαιτούμενο για την ένταξη της Καλαμαριάς
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε διακόπτεται η λειτουργία του – Το «κλείσιμο» της γραμμής προαπαιτούμενο για την ένταξη της Καλαμαριάς
Προαστιακός, Ενωτική Σίνδου και Γέφυρα Λουδία: Έργα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας
Προαστιακός, Ενωτική Σίνδου και Γέφυρα Λουδία: Έργα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
Μετρό Θεσσαλονίκης – Επέκταση Καλαμαριάς: Οι εκκρεμότητες και τα αγκάθια για Πόντου και Μίκρα
Μετρό Θεσσαλονίκης – Επέκταση Καλαμαριάς: Οι εκκρεμότητες και τα αγκάθια για Πόντου και Μίκρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σάλος για τον Πύρρο Δήμα: Έβγαλε στο
Σάλος για τον Πύρρο Δήμα: Έβγαλε στο "σφυρί" την Ολυμπιακή Δάδα του 2012
Τσιμτσιλή για Δήμα: «Αν δεν υπήρχε ο φιλανθρωπικός σκοπός, θα έλεγα “εκεί φτάσαμε;”»
Τσιμτσιλή για Δήμα: «Αν δεν υπήρχε ο φιλανθρωπικός σκοπός, θα έλεγα “εκεί φτάσαμε;”»
Νέα στρατηγική επένδυση από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ στον χώρο της ψυχαγωγίας
Νέα στρατηγική επένδυση από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ στον χώρο της ψυχαγωγίας
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA που κάνει σήμερα πρεμιέρα
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA που κάνει σήμερα πρεμιέρα
Οι «Σέρρες» κάνουν σήμερα πρεμιέρα - Διαβάστε τα δύο πρώτα επεισόδια πριν παιχτεί στην tv
Οι «Σέρρες» κάνουν σήμερα πρεμιέρα - Διαβάστε τα δύο πρώτα επεισόδια πριν παιχτεί στην tv