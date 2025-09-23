2025-09-23 11:51:11

Το νέο δίκτυο θα περιλαμβάνει συνολικά επτά σιδηροδρομικές στάσεις. Την έναρξη του έργου ανάπτυξης του Προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού €15 εκατ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027, ανακοίνωσαν την Τρίτη τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών sidirodromikanea

