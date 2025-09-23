Μαθηματικά: Αρχικά, από τη φωτοτυπία που μοιράστηκε στην τάξη, λύνουμε τις ασκήσεις της πρώτης σελίδας και το πρόβλημα 2 της δεύτερης. Το πρόβλημα 3 είναι αυξημένης δυσκολίας, οπότε είναι προαιρετικό. Βεβαίως, όποιος ή όποια από εσάς καταφέρει και το λύσει (χωρίς βοήθεια), αυτό θα ήταν ευχής έργο. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα το συζητήσουμε και θα το λύσουμε στην τάξη. Τέλος, με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης, ξαναθυμόμαστε τη "Διερεύνηση" του 7ου κεφαλαίου "Δίκαιη μοιρασιά", στη σελίδα 21 του Β.Μ..Σχολική ζωή: Το αυριανό πρόγραμμα (ίδιο με αυτό της προηγούμενης Τετάρτης) θα περιλαμβάνει:ΓλώσσαΓλώσσαΓυμναστικήΑγγλικάΙστορίαΦυσική

klikstimathisi