Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς το «Naftemporiki TV» ετοιμάζεται να εκπέμψει ελεύθερα μέσω της Digea. Το κανάλι θα καταλάβει τη συχνότητα που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσε το «Epsilon», το οποίο πλέον περιορίζεται σε προβολές φυσικών τοπίων μετά την αποχώρησή του από το τηλεμάρκετινγκ.



Η συχνότητα έχει περάσει στην κατοχή του πρώην προέδρου της ΑΕΚ, ο οποίος την απέκτησε από τον Φίλιππο Βρυώνη, και απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες ώστε το νέο κανάλι να βρεθεί στους δέκτες μας.



Ήδη, το «Naftemporiki TV» εκπέμπει διαδικτυακά αλλά και μέσα από τις συνδρομητικές πλατφόρμες της Nova και της Cosmote TV, έχοντας λάβει την απαραίτητη έγκριση από το ΕΣΡ. Το πρόγραμμά του σήμερα είναι επικεντρωμένο στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα, ωστόσο υπάρχουν σχέδια για διεύρυνση της θεματολογίας με περισσότερες ενότητες που θα καλύπτουν ένα ευρύτερο κοινό.



