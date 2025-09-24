2025-09-24 09:11:51
Φωτογραφία για Προαστιακός σιδηρόδρομος δυτικής Θεσσαλονίκης: Τον επόμενο μήνα ο ανάδοχος, τον Φεβρουάριο εργοτάξια
Σε επόμενη φάση θα ενταχθούν στο δίκτυο η Γέφυρα και ο Άγιος Αθανάσιος - Σπάει ο κοινός διαγωνισμός με τη σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα για να προχωρήσει πιο γρήγορα ο προαστιακόςΤάσος Τασιούλαςvoria.grΜε την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Υποδομών και Μεταφορών για τον προαστιακό σιδηρόδρομο της δυτικής Θεσσαλονίκης έγινε κατανοητό ότι το συγκεκριμένο έργο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν αύξηση των τιμών μεταφοράς εμπορευμάτων για την αντιμετώπιση του χρέους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν αύξηση των τιμών μεταφοράς εμπορευμάτων για την αντιμετώπιση του χρέους
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/9/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/9/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού €15 εκατ.
Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού €15 εκατ.
Ο σιδηρόδρομος Τίρανα-Δυρράχιο-Ρίνας θα ξεκινήσει να λειτουργεί με ηλεκτρικά τρένα το 2027
Ο σιδηρόδρομος Τίρανα-Δυρράχιο-Ρίνας θα ξεκινήσει να λειτουργεί με ηλεκτρικά τρένα το 2027
Ο προαστιακός της Πάτρας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΟΣΕ και Hellenic Train
Ο προαστιακός της Πάτρας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΟΣΕ και Hellenic Train
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε διακόπτεται η λειτουργία του – Το «κλείσιμο» της γραμμής προαπαιτούμενο για την ένταξη της Καλαμαριάς
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε διακόπτεται η λειτουργία του – Το «κλείσιμο» της γραμμής προαπαιτούμενο για την ένταξη της Καλαμαριάς
Προαστιακός, Ενωτική Σίνδου και Γέφυρα Λουδία: Έργα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας
Προαστιακός, Ενωτική Σίνδου και Γέφυρα Λουδία: Έργα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Τα δρομολόγια αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία
Hellenic Train: Τα δρομολόγια αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία
ΠΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΠΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΛΟΣΣΩΝ Nvidia–Intel: ΓΙΑ SoCs x86 ΜΕ RTX ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΛΟΣΣΩΝ Nvidia–Intel: ΓΙΑ SoCs x86 ΜΕ RTX ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
Μετρό Αθήνας: ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα – Ποιές άλλες επεκτάσεις σχεδιάζονται
Μετρό Αθήνας: ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα – Ποιές άλλες επεκτάσεις σχεδιάζονται
Πρόεδρος Αρείου Πάγου Αν. Παπαδοπούλου για τα Τέμπη: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη . Την εκταφή πρέπει να την ζητήσει η πρόεδρος Εφετών
Πρόεδρος Αρείου Πάγου Αν. Παπαδοπούλου για τα Τέμπη: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη . Την εκταφή πρέπει να την ζητήσει η πρόεδρος Εφετών