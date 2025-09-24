2025-09-24 08:38:13
Φωτογραφία για Οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν αύξηση των τιμών μεταφοράς εμπορευμάτων για την αντιμετώπιση του χρέους
Φωτογραφία αρχείου-Κεντρικός σιδηροδρομικός σταθρμός στο Κίεβο (AP Photo/Efrem Lukatsky)Οι κρατικοί Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι (Ukrzaliznytsia) έχουν καταρτίσει ένα σχέδιο ανάκαμψης που περιλαμβάνει αύξηση των ναύλων μεταφοράς για να βοηθήσει στον έλεγχο του χρέους που έχει συσσωρευτεί εν μέσω εντατικών ρωσικών επιθέσεων και μείωσης του όγκου των εμπορευμάτων, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Oleksandr sidirodromikanea
Hellenic Train: Τα δρομολόγια αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία
Hellenic Train: Τα δρομολόγια αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία
Προαστιακός σιδηρόδρομος δυτικής Θεσσαλονίκης: Τον επόμενο μήνα ο ανάδοχος, τον Φεβρουάριο εργοτάξια
Προαστιακός σιδηρόδρομος δυτικής Θεσσαλονίκης: Τον επόμενο μήνα ο ανάδοχος, τον Φεβρουάριο εργοτάξια
ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ: Στο β’ τρίμηνο του 2026 η σταδιακή έναρξη λειτουργίας του ETCS στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Συντάξεις: Πόση αύξηση θα δουν τον μήνα οι συνταξιούχοι [πίνακες]
Συντάξεις: Εξτρα αύξηση έως 55 ευρώ για 120.000 εργαζόμενους συνταξιούχους [πίνακες]
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 27% το πρώτο εξάμηνο του 2025
Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση [πίνακες ανά ταμείο]
ΠΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΛΟΣΣΩΝ Nvidia–Intel: ΓΙΑ SoCs x86 ΜΕ RTX ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
Μετρό Αθήνας: ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα – Ποιές άλλες επεκτάσεις σχεδιάζονται
Πρόεδρος Αρείου Πάγου Αν. Παπαδοπούλου για τα Τέμπη: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη . Την εκταφή πρέπει να την ζητήσει η πρόεδρος Εφετών
Έχει υπολογιστεί ότι μια μηχανή που προκαλεί θόρυβο 110 db έχει τη δυνατότητα να ξυπνήσει 100.000 άτομα περίπου μέχρι να διασχίσει όλη την Πατησίων!
