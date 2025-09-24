2025-09-24 08:26:43
Φωτογραφία για Hellenic Train: Τα δρομολόγια αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σήμερα Τετάρτη 24.09.2025, τα δρομολόγια τα αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη, θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαρασιά, Δίλοφο και Πτελέα, λόγω βλάβης του τροχαίου υλικού που προκλήθηκε από το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο sidirodromikanea
