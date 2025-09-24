2025-09-24 07:05:38

Κατά τις εργασίες του συνεδρίου «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας», η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ρωτήθηκαν για το "αίτημα" του Ρούτσι, περί εκταφής και απάντησαν ότι ανάλογο αίτημα έχει κριθεί στην κύρια ανάκριση.amna.grΑναλυτικότερα, η κυρία Παπαδοπούλου ανέφερε:«Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του sidirodromikanea

