Γ. Αϋφαντοπούλου, ΡΑΣ: Συμμετέχουμε ενεργά στην ασφάλεια του σιδηρόδρομου - Στόχος να μπουν νέες επιχειρήσεις στην αγορά
2025-09-25 06:24:46
Για τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων στην ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος, μίλησε κατά τη διάρκεια του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC η Πρόεδρος της ΡΑΣ, Γεωργία Αϋφαντοπούλου.Ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που αναλαμβάνει ο ρυθμιστής, στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται σε όλα τα επίπεδα, για τον εκσυγχρονισμό του sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ