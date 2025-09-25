2025-09-25 06:24:46
Φωτογραφία για Γ. Αϋφαντοπούλου, ΡΑΣ: Συμμετέχουμε ενεργά στην ασφάλεια του σιδηρόδρομου - Στόχος να μπουν νέες επιχειρήσεις στην αγορά
Για τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων στην ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος, μίλησε  κατά τη διάρκεια του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC  η Πρόεδρος της ΡΑΣ, Γεωργία Αϋφαντοπούλου.Ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που αναλαμβάνει ο ρυθμιστής, στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται σε όλα τα επίπεδα, για τον εκσυγχρονισμό του sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Π. Μπαλωμένος, ΓΑΙΑΟΣΕ: Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τροχαίο υλικό στον νέο ΟΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Π. Μπαλωμένος, ΓΑΙΑΟΣΕ: Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τροχαίο υλικό στον νέο ΟΣΕ
Χρ. Παληός, ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ: Στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο 10 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χρ. Παληός, ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ: Στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο 10 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έκρηξη στο Jaffar Express: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου από έκρηξη στο Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης (Δείτε βίντεο)
Έκρηξη στο Jaffar Express: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου από έκρηξη στο Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης (Δείτε βίντεο)
Φαρμακεία: Νέες ρυθμίσεις για την απαλλαγή από τις διανυκτερεύσεις
Φαρμακεία: Νέες ρυθμίσεις για την απαλλαγή από τις διανυκτερεύσεις
Η στήριξη της ΕΕ βοηθά στην αναμόρφωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Αλβανία
Η στήριξη της ΕΕ βοηθά στην αναμόρφωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Αλβανία
Ξένη Δημοσίευση: Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών για την εφαρμογή βελτιώσεων στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα
Ξένη Δημοσίευση: Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών για την εφαρμογή βελτιώσεων στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα
Νέες Προσθήκες στο «Maestro»: Αυτοι αλλάζουν τις ισορροπίες στην 4η σεζόν
Νέες Προσθήκες στο «Maestro»: Αυτοι αλλάζουν τις ισορροπίες στην 4η σεζόν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αντ. Παναγόπουλος, PEARL: Οι σιδηροδρομικές μεταφορές μπορούν να καταστούν συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας
Αντ. Παναγόπουλος, PEARL: Οι σιδηροδρομικές μεταφορές μπορούν να καταστούν συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας
Al. Mazzola, CER: Σχέδιο για σύνδεση των ευρωπαϊκών πρωτευουσών με γρήγορα τρένα
Al. Mazzola, CER: Σχέδιο για σύνδεση των ευρωπαϊκών πρωτευουσών με γρήγορα τρένα
ΑΝΤ1: Από τα Σπάτα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην Κηφισιά
ΑΝΤ1: Από τα Σπάτα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην Κηφισιά
Η μεγάλη σιδηροδρομική γέφυρα της λεωφόρου Αθηνών από ψηλά . Βίντεο
Η μεγάλη σιδηροδρομική γέφυρα της λεωφόρου Αθηνών από ψηλά . Βίντεο
Ρομπέρτο Ρινάουντο: Η Hellenic Train βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τρένων στην Ευρώπη
Ρομπέρτο Ρινάουντο: Η Hellenic Train βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τρένων στην Ευρώπη