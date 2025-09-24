





Μετά από δεκατρία χρόνια συνεργασίας, ο ΑΝΤ1 κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των ιστορικών Στούντιο ΚΑΠΑ στα Σπάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις 31 Δεκεμβρίου 2026 το κανάλι θα αποχωρήσει από τον χώρο που φιλοξένησε μερικές από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές της χώρας, για να μεταφερθεί στο νέο, υπερσύγχρονο ιδιόκτητο συγκρότημά του στην Κηφισιά, κοντά στη γέφυρα Καλυφτάκη. Πρόκειται για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου που είχε οραματιστεί ο Μίνως Κυριακού, αλλά είχε «παγώσει» για περισσότερο από μια δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσης.







Το νέο κτιριακό συγκρότημα ανεγείρεται σε οικόπεδο περίπου 10 στρεμμάτων και θα συγκεντρώσει κάτω από την ίδια στέγη όλες τις λειτουργίες του σταθμού — από τη διοίκηση μέχρι τις μεγάλες παραγωγές. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση της κατασκευής, με ανάδοχο τη Μπαλλιάν Τεχνική, υπό την εποπτεία της εταιρείας Τηλεοπτικά Κτίρια ΑΒΕΕ του ομίλου ΑΝΤ1. Η νέα έδρα θα διαθέτει σύγχρονα στούντιο για ενημερωτικές, ψυχαγωγικές και ψυχαγωγικές παραγωγές υψηλών προδιαγραφών, ενώ τα συστήματα παραγωγής και μοντάζ θα βασίζονται σε τεχνολογίες cloud και ρομποτικές κάμερες με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, ώστε ο σταθμός να μπορεί να ανταγωνίζεται διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα.

Η μετακόμιση σηματοδοτεί επίσης το τέλος λειτουργίας του ιστορικού κτιρίου του ΑΝΤ1 στο Μαρούσι, με τον σταθμό να αποκτά πλήρη αυτονομία και καλύτερο συντονισμό, μειώνοντας το κόστος και την εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες. Τα Στούντιο ΚΑΠΑ, τα οποία εκτείνονται σε έκταση περίπου 40.000 τ.μ. στα Σπάτα, υπήρξαν για χρόνια κεντρικός πυλώνας της τηλεοπτικής παραγωγής στην Ελλάδα, φιλοξενώντας εμβληματικά σόου, σειρές και ψυχαγωγικά προγράμματα. Η αποχώρηση του ΑΝΤ1 κλείνει μια εποχή, αλλά ανοίγει τον δρόμο για μια νέα, τεχνολογικά αναβαθμισμένη φάση για τον σταθμό και την ελληνική τηλεόραση συνολικά.

