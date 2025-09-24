2025-09-24 21:07:33
Φωτογραφία για ΑΝΤ1: Από τα Σπάτα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην Κηφισιά



Μετά από δεκατρία χρόνια συνεργασίας, ο ΑΝΤ1 κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των ιστορικών Στούντιο ΚΑΠΑ στα Σπάτα. 

Σύμφωνα με  πληροφορίες  στις 31 Δεκεμβρίου 2026 το κανάλι θα αποχωρήσει από τον χώρο που φιλοξένησε μερικές από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές της χώρας, για να μεταφερθεί στο νέο, υπερσύγχρονο ιδιόκτητο συγκρότημά του στην Κηφισιά, κοντά στη γέφυρα Καλυφτάκη. Πρόκειται για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου που είχε οραματιστεί ο Μίνως Κυριακού, αλλά είχε «παγώσει» για περισσότερο από μια δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσης.



Το νέο κτιριακό συγκρότημα ανεγείρεται σε οικόπεδο περίπου 10 στρεμμάτων και θα συγκεντρώσει κάτω από την ίδια στέγη όλες τις λειτουργίες του σταθμού — από τη διοίκηση μέχρι τις μεγάλες παραγωγές. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση της κατασκευής, με ανάδοχο τη Μπαλλιάν Τεχνική, υπό την εποπτεία της εταιρείας Τηλεοπτικά Κτίρια ΑΒΕΕ του ομίλου ΑΝΤ1. Η νέα έδρα θα διαθέτει σύγχρονα στούντιο για ενημερωτικές, ψυχαγωγικές και ψυχαγωγικές παραγωγές υψηλών προδιαγραφών, ενώ τα συστήματα παραγωγής και μοντάζ θα βασίζονται σε τεχνολογίες cloud και ρομποτικές κάμερες με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, ώστε ο σταθμός να μπορεί να ανταγωνίζεται διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα.



Η μετακόμιση σηματοδοτεί επίσης το τέλος λειτουργίας του ιστορικού κτιρίου του ΑΝΤ1 στο Μαρούσι, με τον σταθμό να αποκτά πλήρη αυτονομία και καλύτερο συντονισμό, μειώνοντας το κόστος και την εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες. Τα Στούντιο ΚΑΠΑ, τα οποία εκτείνονται σε έκταση περίπου 40.000 τ.μ. στα Σπάτα, υπήρξαν για χρόνια κεντρικός πυλώνας της τηλεοπτικής παραγωγής στην Ελλάδα, φιλοξενώντας εμβληματικά σόου, σειρές και ψυχαγωγικά προγράμματα. Η αποχώρηση του ΑΝΤ1 κλείνει μια εποχή, αλλά ανοίγει τον δρόμο για μια νέα, τεχνολογικά αναβαθμισμένη φάση για τον σταθμό και την ελληνική τηλεόραση συνολικά.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ρομπέρτο Ρινάουντο: Η Hellenic Train βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τρένων στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ρομπέρτο Ρινάουντο: Η Hellenic Train βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τρένων στην Ευρώπη
Η μεγάλη σιδηροδρομική γέφυρα της λεωφόρου Αθηνών από ψηλά . Βίντεο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η μεγάλη σιδηροδρομική γέφυρα της λεωφόρου Αθηνών από ψηλά . Βίντεο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝΤ1: Κατρακύλα στην prime time – Αξιόλογες σειρές, αλλά το κοινό γυρνά την πλάτη - Τι συμβαίνει;
ΑΝΤ1: Κατρακύλα στην prime time – Αξιόλογες σειρές, αλλά το κοινό γυρνά την πλάτη - Τι συμβαίνει;
Πέτρος Κουσουλός: Ο ΑΝΤ1 γνωρίζει τα πάντα. Αν θέλετε να καταφύγετε στο ΕΣΡ
Πέτρος Κουσουλός: Ο ΑΝΤ1 γνωρίζει τα πάντα. Αν θέλετε να καταφύγετε στο ΕΣΡ
Κι ο ΑΝΤ1 απαντά με διπλό επεισόδιο «Grand Hotel» έναντι του «Άγιου Έρωτα»
Κι ο ΑΝΤ1 απαντά με διπλό επεισόδιο «Grand Hotel» έναντι του «Άγιου Έρωτα»
«Γιατί ρε πατέρα»: Έξυπνο γέλιο και ανατροπές στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 - Μια φρέσκια κωμωδία που δεν υποτιμά το κοινό της
«Γιατί ρε πατέρα»: Έξυπνο γέλιο και ανατροπές στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 - Μια φρέσκια κωμωδία που δεν υποτιμά το κοινό της
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού-
Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού-
TV Land: Η νέα μεγάλη παραγωγή της ΕΡΤ1 που αποκαλύπτει τα μυστικά της τηλεόρασης
TV Land: Η νέα μεγάλη παραγωγή της ΕΡΤ1 που αποκαλύπτει τα μυστικά της τηλεόρασης
Αποχώρηση – έκπληξη από την εκπομπή Super Κατερίνα
Αποχώρηση – έκπληξη από την εκπομπή Super Κατερίνα
Πως κάνουμε λάδι από τα πανέμορφα λουλούδια της καλέντουλας
Πως κάνουμε λάδι από τα πανέμορφα λουλούδια της καλέντουλας
Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στο Jimmy Kimmel Live! μετά την αναστολή... - Τι είπε;
Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στο Jimmy Kimmel Live! μετά την αναστολή... - Τι είπε;