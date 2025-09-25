2025-09-25 06:24:56

Τη στρατηγική ανάπτυξης του ελληνικού σιδηροδρόμου, που με την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης το καλοκαίρι του 2026 και την ενσωμάτωση των συστημάτων ασφαλείας θα έχει τετραπλάσια χωρητικότητα συγκριτικά με το 2022, παρουσίασε ο Χρήστος Παληός, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ.«Αυτές τις μέρες, ολοκληρώνουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ