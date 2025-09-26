2025-09-26 14:35:02
Φωτογραφία για Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί τα έτσουξαν στα Λαδάδικα. Εικόνες.
Μια από τις καθιερωμένες συναντήσεις που πραγματοποιούν κατά διαστήματα οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί ήταν και αυτή σε ταβέρνα στα «Λαδάδικα».Συναντήσεις που πάντα είναι φορτισμένες συναισθηματικά αφού για πολλά χρόνια εργαστήκαν μαζί στον ίδιο εργασιακό χώρο και που πάντα έρχονται στη μνήμη στιγμές και καταστάσεις που έζησαν και που δεν ξεχνιούνται.Την ιδιαίτερη χαρά της μας εξέφρασε και η κ. sidirodromikanea
