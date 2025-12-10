2025-12-10 07:45:05
Φωτογραφία για Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί το έκτρωμα Τσίπρα - Κατρούγκαλου -Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [πίνακες]
Αυξήσεις από το 2026 και κάθε χρόνο στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη θα λαμβάνουν 671.586 συνταξιούχοι που έχουν μείνει με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και για τον λόγο αυτόν μέχρι τώρα δεν έπαιρναν αυξήσεις.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΗ σχετική τροπολογία της κυβέρνησης που καταργεί την προσωπική διαφορά, καθώς από το 2026 θα δίδονται αυξήσεις και στους συνταξιούχους που δεν την sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέος διάδρομος του ΝΑΤΟ που θα παρακάμπτει τα Τουρκικά Στενά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέος διάδρομος του ΝΑΤΟ που θα παρακάμπτει τα Τουρκικά Στενά
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ WIFI ΟΤΑΝ ΦΕΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ WIFI ΟΤΑΝ ΦΕΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Deal και Live News πρώτες με μικρή διαφορά...
Απογευματινή ζώνη: Deal και Live News πρώτες με μικρή διαφορά...
Συντάξεις: Εφάπαξ πολλών «ταχυτήτων» σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, ιδιωτικό τομέα [πίνακες]
Συντάξεις: Εφάπαξ πολλών «ταχυτήτων» σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, ιδιωτικό τομέα [πίνακες]
Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ που παίρνουν όσοι βγαίνουν φέτος [πίνακες]
Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ που παίρνουν όσοι βγαίνουν φέτος [πίνακες]
Συντάξεις Ιανουαρίου και επιδόματα: Ανατροπή με τις πληρωμές - Δείτε πότε θα πάτε στα ΑΤΜ
Συντάξεις Ιανουαρίου και επιδόματα: Ανατροπή με τις πληρωμές - Δείτε πότε θα πάτε στα ΑΤΜ
Η ενημέρωση του MEGA ήταν και τον Νοέμβριο πρώτη στους πίνακες τηλεθέασης...
Η ενημέρωση του MEGA ήταν και τον Νοέμβριο πρώτη στους πίνακες τηλεθέασης...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Διάλεξη του Χάρη Βαρβόγλη στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Διάλεξη του Χάρη Βαρβόγλη στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης
ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
Boho Χριστούγεννα: Ιδέες με μακραμέ, ξύλο και γήινα στοιχεία
Boho Χριστούγεννα: Ιδέες με μακραμέ, ξύλο και γήινα στοιχεία
Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες – Στρυμώνας.
Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες – Στρυμώνας.
Η Αριά (quercus ilex) και η καταστροφή στην Κομπωτή Αιτωλοακαρνανίας - Μια επείγουσα και εναγκαία καταγγελία.
Η Αριά (quercus ilex) και η καταστροφή στην Κομπωτή Αιτωλοακαρνανίας - Μια επείγουσα και εναγκαία καταγγελία.