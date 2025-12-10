2025-12-10 07:45:05

Αυξήσεις από το 2026 και κάθε χρόνο στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη θα λαμβάνουν 671.586 συνταξιούχοι που έχουν μείνει με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και για τον λόγο αυτόν μέχρι τώρα δεν έπαιρναν αυξήσεις.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΗ σχετική τροπολογία της κυβέρνησης που καταργεί την προσωπική διαφορά, καθώς από το 2026 θα δίδονται αυξήσεις και στους συνταξιούχους που δεν την sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ