Με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους ξεκινούν οι δράσεις του Ιδρύματος Πολιτισμού «Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός», της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και στο Αγρίνιο, με τμήματα Παραδοσιακών Χορών, Χορωδίας, Φιλαναγνωσίας, Τμήμα Χειροποίητων Δημιουργιών, Θεατρικού Εργαστηρίου, Μουσικοκινιτικής Αγωγής, Εικαστικών, Ζωγραφικής, Ψηφιδωτού, Τμήμα Αγιογραφίας για ενήλικες, παιδιά και εφήβους.....Διαβάστε Περισσότερα...