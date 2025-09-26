2025-09-26 15:11:27
Φωτογραφία για Έναρξη Τμημάτων Ιδρύματος Πολιτισμού «Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός» Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας

 



Με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους ξεκινούν οι δράσεις του Ιδρύματος Πολιτισμού «Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός», της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και στο Αγρίνιο, με τμήματα Παραδοσιακών Χορών, Χορωδίας, Φιλαναγνωσίας, Τμήμα Χειροποίητων Δημιουργιών, Θεατρικού Εργαστηρίου, Μουσικοκινιτικής Αγωγής, Εικαστικών, Ζωγραφικής, Ψηφιδωτού,  Τμήμα Αγιογραφίας για ενήλικες, παιδιά και εφήβους.....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί τα έτσουξαν στα Λαδάδικα. Εικόνες.
Δωρεάν online μαθήματα από το Columbia
ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ: Στο β’ τρίμηνο του 2026 η σταδιακή έναρξη λειτουργίας του ETCS στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 μ.μ. στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
Στο Μουσείο τραίνων Δράμας ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Πρεμιέρα με τριαντάφυλλα και βελάκια - Τι ειπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη;
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και των Διευθύνσεων Εκπαιδεύσεως Αιτωλοακαρνανίας
Ενέργειες ΦΣΑ σχετικά με την κατ' οίκον διανομή ΦΥΚ
Ο ΟΣΕ χαρακτηρίζει παραπλανητικό το δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο «Μισθό 9.000 έδωσε στον εαυτό του ο επικεφαλής του ΟΣΕ»
Ο σταυρός του Einstein
Ένας μεγάλος φυσικός που παραμένει σχεδόν άγνωστος
Το σύμπαν είναι στατικό; Όχι, διαστέλλεται! Μήπως επιβραδύνεται; Όχι, επιταχύνεται!
