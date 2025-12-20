O Τάσος Δούσης και οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» συνεχίζουν το συναρπαστικό ταξίδι τους στην Κίνα αυτό το Σαββατοκύριακο στις 17:45 στο OPEN!

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, επισκέπτονται τη Σιάν, την «αρχαία πρωτεύουσα» της Κίνας!

Επισκέπτονται τον Πύργο των Τυμπάνων, την εμβληματική παγόδα της Άγριας Χήνας, τον ναό Ντα Σιέν και τον περίφημο Πήλινο Στρατό, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τερακότα.

Περιπλανιούνται στη μουσουλμανική συνοικία της Σιάν, όπου δοκιμάζουν μάλιστα και τοπικές γεύσεις. Μένουν έκπληκτοι με το σκηνικό που έχει στηθεί στον δρόμο που οδηγεί στην πλατεία με τα σιντριβάνια και στη συνέχεια παρακολουθούν το φαντασμαγορικό σόου που προσφέρουν τα μουσικά σιντριβάνια. Ο Τάσος Δούσης και η ομάδα του ανεβαίνουν στα τείχη της Σιάν, θαυμάζουν την αγορά καλλιγραφίας που υπάρχει δίπλα από τα τείχη, κάνουν βραδινή βόλτα στον εντυπωσιακό πεζόδρομο στην «καρδιά» της πόλης και διασκεδάζουν στην περιβόητη Drink street.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ο Τάσος Δούσης και οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» ολοκληρώνουν το ταξίδι τους στην Κίνα με την απίστευτη Σαγκάη! Κάνουν βραδινή κρουαζιέρα στον ποταμό Χουανκπού, όταν όλα τα κτήρια στις όχθες του έχουν φωτιστεί μοναδικά και δημιουργούν μία μαγευτική ατμόσφαιρα. Επισκέπτονται τον Yu Garden, έναν από τους πιο διάσημους κήπους της Κίνας, και το Yu Bazaar, μία αγορά ακριβώς δίπλα από τον κήπο και το πρωί, αλλά και το απόγευμα. Εξυπηρετούνται από ένα ρομπότ πωλητή και στη συνέχεια ανεβαίνουν στον Σαγκάη Τάουερ για να θαυμάσουν την πανοραμική θέα προς όλη την πόλη. Θαυμάζουν από κοντά το καράβι L.V, ένα σύμβολο πολυτέλειας και δημιουργικότητας από γυαλί και ατσάλι, αλλά και τον ναό Τζινγκ Αν με το περίεργο έθιμο που ακολουθούν οι επισκέπτες του για να πραγματοποιηθεί η ευχή τους.

Επίσης, κάνουν βόλτα στη γειτονιά Τιάν Ζι Φανγκ, η οποία μας μεταφέρει στο 1930.

Ο Τάσος Δούσης και η ομάδα του φτάνουν μέχρι το χωριό Τσούτζουανγκ και μένουν έκπληκτοι από την απίστευτη ομορφιά του.

«ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:45 στο OPEN

Πηγή: tvnea.com