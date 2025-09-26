Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το ΔΣ του ΦΣΑ προχώρησε όχι μόνο στην πρόσληψη δικηγόρου για την προσφυγή κατά της απαράδεκτης διάταξης περί κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και στη λήψη γνωμοδότησης από καθηγητή Νομικής σχετικά με την αίτηση αναστολής που έχει ήδη καταθέσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί μια κατάπτυστη και επικίνδυνη ρύθμιση, που απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία και τη βιωσιμότητα των φαρμακείων μας και υπονομεύει τον ρόλο του φαρμακοποιού, καθότι ο νόμος ορίζει ότι το φάρμακο χορηγείται «δια χειρός φαρμακοποιού».







Απέναντι σε αυτήν την επίθεση, απαιτείται ενότητα και συστράτευση.

Σε αυτόν τον πόλεμο, όλοι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι, αλλά και κάθε συνάδελφος ξεχωριστά, οφείλουμε να σταθούμε μαζί και αλληλέγγυοι.







O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

farmakopoioi