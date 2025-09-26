2025-09-26 15:22:14
Φωτογραφία για Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες



Με έγγραφό της, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει το σύνολο των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς εκδόθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (17/2025) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και δημοσιοποιήθηκε από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, για επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ του Σαββάτου (27-09-2025) έως και το βράδυ της Κυριακής (28-09-2025) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δωρεάν online μαθήματα από το Columbia
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δωρεάν online μαθήματα από το Columbia
Στρατηγική ΑΝΤ1: Απο διπλές επαναλήψεις του καλοκαιριού σε βδομάδες BEST OF...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στρατηγική ΑΝΤ1: Απο διπλές επαναλήψεις του καλοκαιριού σε βδομάδες BEST OF...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές στην Καταλονία, με προβλήματα τα δρομολόγια των τρένων
Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές στην Καταλονία, με προβλήματα τα δρομολόγια των τρένων
Μεταβολή του καιρού με κατά τόπους καταιγίδες και μπουρίνια
Μεταβολή του καιρού με κατά τόπους καταιγίδες και μπουρίνια
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού
Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΙ ΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΙ ΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Επιστολή ΠΦΣ στον ΣΦΕΕ σχετικά με την Επιδείνωση του προβλήματος των ελλείψεων εξαιτίας των αδειών των ΚΑΚ κατά τον μήνα Αύγουστο
Επιστολή ΠΦΣ στον ΣΦΕΕ σχετικά με την Επιδείνωση του προβλήματος των ελλείψεων εξαιτίας των αδειών των ΚΑΚ κατά τον μήνα Αύγουστο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έναρξη Τμημάτων Ιδρύματος Πολιτισμού «Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός» Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας
Έναρξη Τμημάτων Ιδρύματος Πολιτισμού «Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός» Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας
Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί τα έτσουξαν στα Λαδάδικα. Εικόνες.
Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί τα έτσουξαν στα Λαδάδικα. Εικόνες.
Ενέργειες ΦΣΑ σχετικά με την κατ' οίκον διανομή ΦΥΚ
Ενέργειες ΦΣΑ σχετικά με την κατ' οίκον διανομή ΦΥΚ
Ο ΟΣΕ χαρακτηρίζει παραπλανητικό το δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο «Μισθό 9.000 έδωσε στον εαυτό του ο επικεφαλής του ΟΣΕ»
Ο ΟΣΕ χαρακτηρίζει παραπλανητικό το δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο «Μισθό 9.000 έδωσε στον εαυτό του ο επικεφαλής του ΟΣΕ»
Ο σταυρός του Einstein
Ο σταυρός του Einstein