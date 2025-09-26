ximeronews

Με έγγραφό της, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει το σύνολο των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς εκδόθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (17/2025) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και δημοσιοποιήθηκε από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, για επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ του Σαββάτου (27-09-2025) έως και το βράδυ της Κυριακής (28-09-2025) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.