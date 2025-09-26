2025-09-26 15:33:43
Φωτογραφία για Στρατηγική ΑΝΤ1: Απο διπλές επαναλήψεις του καλοκαιριού σε βδομάδες BEST OF...
Ο ΑΝΤ1 βρίσκεται σε μια φάση όπου η προγραμματιστική του στρατηγική δεν σώζεται με τίποτα. Τα νούμερα τηλεθέασης μιλάνε από μόνα τους: μονοψήφια για σειρές που παίρνουν “χαμηλή πάσα”, επαναλήψεις που δεν συγκινούν κανέναν, και γενικότερα ένα πρόγραμμα που φαίνεται να κινείται τυφλά. Η απόφαση να συνεχίσουν με  BEST OF του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μετά τις διπλές επαναλήψεις του «Καλοκαιριού» δείχνει ότι τα στελέχη του σταθμού δεν έχουν καταλάβει τι θέλει το κοινό και προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική για να κερδίσουν τηλεθεατές.

Αντί να φέρουν φρέσκο περιεχόμενο του τηλεπαιχνιδιού μέχρι να έρθει ο Αντώνης Κανάκης μπας και αναστηθεί και η prime  time του ΑΝΤ1, επιμένουν σε  BEST OF  μετά απο επαναλήψεις που τελικά αποδείχθηκαν αποτυχημένες, σαν να πιστεύουν ότι η συνήθεια του κοινού θα καλύψει την έλλειψη δημιουργικότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρόγραμμα χωρίς συνοχή, χωρίς τόλμη, χωρίς όραμα, που μοιάζει περισσότερο με δοκιμαστικό λάθος παρά με μελετημένη στρατηγική.


Τα στελέχη του ΑΝΤ1 φαίνεται να έχουν χάσει πλήρως τον προσανατολισμό τους. Δεν υπάρχει αξιοποίηση των δυνατών σημείων του σταθμού, δεν υπάρχει προσαρμογή στις τάσεις της τηλεθέασης, ούτε έστω στοιχειώδης σκέψη για το τι κρατάει το κοινό μπροστά στην οθόνη. Αντίθετα, δίνουν «χαμηλή πάσα» σε σειρές που ήδη καταρρέουν σε μονοψήφια νούμερα, σαν να ρίχνουν αργά το κανάλι σε μια σταδιακή υποβάθμιση.

Με λίγα λόγια, ο ΑΝΤ1 αυτή τη στιγμή δεν παίζει για να κερδίσει, αλλά για να γεμίσει ώρες με περιεχόμενο που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Η στρατηγική τους δεν είναι απλώς αδύναμη — είναι εντελώς λάθος, και όποιος περιμένει θετικά αποτελέσματα από αυτήν απλώς πλανάται οικτρά.

Πηγή: tvnea.com
